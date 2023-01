En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Pepe Hanan.

Fútbol sepultado.

La nueva modalidad en las transmisiones del fútbol a nivel nacional marcan el principio del fin para un deporte que nació siendo por y para las masas y que terminará irremediablemente siendo apto sólo para las élites y la gente con cierto poder adquisitivo.

Me explico. Durante la jornada uno del fútbol mexicano, entre partidos suspendidos por el caso Culiacán y la tv de paga, resultó que sólo un partido de la jornada pudo verse por televisión abierta.

Según los planes a seguir durante el torneo, se habla de que semana a semana solo podrán verse en televisión abierta entre dos y tres partidos, es decir, entre el 25 y el 30 % de los partidos programados, lo cual va a limitar desde mi punto de vista el interés por una liga que de por sí ya viene a la baja dando en algunos encuentros un paupérrimo espectáculo, a eso auméntele usted el hecho de que en los próximos seis meses se tendrá que consolidar el tema del aficionado ID donde quien quiera ir a cualquier estadio, deberá contar con su acreditación vigente, la cual debo decir, se consigue en la web de manera gratuita pero que no deja de ser una verdadera molestia para quienes gustamos de asistir al fútbol en nuestro país.

Los pretextos para implementar esas medidas quizás sean válidos sobre todo cuando de seguridad se trata, sin embargo, a mi juicio el poner tantas trabas solo va a lograr alejar al aficionado común y corriente de las tribunas.

Con medidas de este tipo y con transmisiones de televisión concesionadas y de tipo privada terminaron por acabar, por ejemplo, con el Box, un deporte que era similar al fútbol soccer pues estaba dirigido o a las masas y en el momento que lo volvieron elitista y con costo para el aficionado, terminaron por lograr que la gente se olvidara casi por completo de ese deporte.

No quiero decir que sucederá exactamente lo mismo, pero de que va a existir una merma considerable tanto en la audiencia de televisión como en asistencia a los estadios, que no le quepa a usted ninguna duda.

Club Puebla.

A los que al parecer se les empiezan a complicar las cosas son a los de la franja, pues según trascendió, el venezolano Fernando Aristeguieta se había resentido de la fractura en una de sus piernas y no estaría en condiciones de al menos iniciar el torneo, por lo que su registro estaría en duda, también se dijo que quizás tendría que ser intervenido quirúrgicamente de nuevo y eso no son buenas noticias.

Veremos por quién se inclinan en la directiva en caso de que se confirme la información sobre el ‘vino tinto’. Algunos afirmaban que se estaba considerando traer de regreso a Kevin Ramírez, quien había sido dado de baja después de la lesión que lo alejó de las canchas durante el último año futbolístico.

Como sea, la situación previa al inicio del torneo que dará inicio para Puebla esta noche de Lunes a las 9:10 pm en la ‘Bella Airosa’ frente al campeón Pachuca, no pinta de la mejor manera, incluso el colombiano Omar Fernández está en duda y casi descartado para poder participar en el encuentro inaugural por lo que tendremos que esperar un poco para dar una opinión más acertada sobre lo que será la escuadra de Eduardo Arce en este primer torneo del 2023.

Dicen en mi pueblo que los partidos deben de jugarse y que no se deben dar juicios anticipados por lo que, como le decía, ya tendremos tiempo para platicar sobre la realidad camotera en el presente torneo.

Ojalá tengamos buenas noticias.

Veremos.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

[email protected]