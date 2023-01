Nuevo “metrazo” en CdMéx; al menos un muerto y 10 heridos por choque en la línea 3

Abelardo Domínguez

Chocan trenes de la Línea 3 Del Metro, en las estaciones La Raza y Potrero.

La mañana de este sábado, dos trenes de la línea 3 del Metro – sobre las estaciones La Raza y Potrero de la Ciudad de México- chocaron mientras iban en dirección a la estación Universidad.

Al momento se reporta un fallecido, 10 lesionados trasladados a hospitales y 4 personas prensadas, pero con vida.

Hay corte en el servicio sobre ese tramo, y solo se brinda a partir de la estación Hidalgo.

TESTIMONIO

“Nada más fue el impacto del metro, fue el vagón donde iba hay gente atorada, tardó mucho la ayuda.

Nos están pidiendo que no grabemos que no digamos nada, no nos querían ayudar a sacarlos…

Había gente que necesitaba salir estaba atorada y nadie nos ayudó, nadie nos ayudaba.

Tardaron cerca de 40 minutos en ayudarlos a salir…”

Finalmente, cabe señalar que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no ha asistido al lugar del percance y, como es del conocimiento público, los fines de semana realiza giras en el interior del país.