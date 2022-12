La TV abierta sigue siendo 231 % más fuerte que Netflix en México

Staff/RG

Ya se acerca navidad y con ello los canales de televisión abierta empiezan a ofrecer una programación llena de películas navideñas que quizás hemos visto más de 5 veces en nuestra vida. Por suerte hoy en día las plataformas de streaming (SVOD) nos permiten ver lo que queramos, ya sea una película, serie, documental, etc.

Por lo anterior en HelloSafe nos dimos a la tarea de analizar la adopción de estas plataformas en México y su crecimiento en el mercado en los últimos 4 años, para determinar si es posible que el aumento de las audiencias en plataformas digitales haya podido afectar de alguna manera la audiencia de la televisión nacional. A continuación te exponemos los hallazgos de este estudio.

Del 2020 al 2021 los suscriptores de Netflix en México han aumentado en un 22.90%.

Los noticieros son el contenido favorito del 47% de mexicanos que ven televisión abierta.

Netflix tiene el 63.5% del mercado de streaming en México.

Los mexicanos ven 22.90% más Netflix en 2022 que en el 2020

El crecimiento de Netflix sigue sin tener freno en México y en el mundo y en HelloSafe quisimos ver si el aumento de la audiencia en plataformas de video streaming afectaría la audiencia en televisión abierta, y hemos comprobado que no.

A continuación te mostramos una gráfica que expone cuántos mexicanos han sintonizado la televisión abierta estos últimos 4 años, desde 2019, y lo comparamos a los millones de suscriptores con los que cuenta Netflix en México.

Si bien los mexicanos ven 22.90% más en Netflix desde el 2020, no es la única plataforma de streaming, pero sí la más vista. En México el 63.5% de los usuarios de plataformas de streaming tienen suscripción a Netflix, lo que ha colocado a México como el segundo país en el mundo con más suscripciones a la plataforma. Actualmente Netflix cuenta con más de 220 millones de suscriptores a nivel mundial.

47% de los mexicanos que ven TV abierta, sintonizan los noticieros

En la encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales del año 2022 realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones se solicitó a los participantes señalar el tipo de contenido que prefieren sintonizar, para definir qué es lo que se ve más en TV abierta y qué es lo que más se ve en plataformas de video streaming.

El 77% de los encuestados señalaron ver canales de televisión abierta.

Los mexicanos que ven tele abierta sintonizan en su mayoría noticieros, películas y telenovelas.

53% de los encuestados señalaron consumir contenidos audiovisuales en línea por diferentes plataformas.

De esta encuesta podemos destacar que las plataformas de video streaming no son las predilectas para ver noticieros, sin embargo sus usuarios tienen preferencia por 4 tipos de contenidos distintos, películas en mayor medida, seguida por series, videos musicales y tutoriales.

Los noticieros son el contenido predilecto de la audiencia de la televisión abierta. Sin embargo un año antes la audacia de noticias en televisión abierta era del (64.1%), es decir que este año ha bajado la preferencia de los noticieros en televisión abierta, un 26.68%.

Los canales más sintonizados por los mexicanos en televisión abierta son “Las Estrellas”, “Azteca Uno”, “Canal 5” y “Azteca 7”. Por otro lado, en México, Netflix sigue siendo la plataforma de streaming favorita para los mexicanos, seguida a ahora por Disney +.

Netflix tiene el 63.5% del mercado de streaming en México en 2022

El rápido posicionamiento de Netflix desde su llegada a México en 2011 fue determinante para lo que se vendría en los próximos años para la plataforma y desde que empezó a crear contenidos icónicos “home made” como la serie Orange is the new black, pudimos saber que esta plataforma llegó para quedarse.

Al pasar de los años otras plataformas de streaming se han declarado disponibles en México, pero a continuación te presentaremos las favoritas de los internautas mexicanos para ver series o películas.

Las plataformas de streaming se han hecho tan populares en nuestro país por el simple hecho de dar el poder al usuario poder ver lo que le plazca, ya sea un documental sobre asesinos seriales, una película romántica o una serie sobre estudiantes. El acceso a la información en México, gracias a las plataformas digitales está al alcance de un clic.

Metodología

Además de su línea editorial experta en seguros y productos financieros, HelloSafe ofrece temas más amplios relacionados con el consumo en general en México y el mundo, para buscar tener una perspectiva cada vez más clara de nuestros hábitos y tendencias de consumo. Nuestro objetivo es descifrar ciertos temas complejos tanto para empresas como para consumidores y proporcionar información actualizada.

Tomando como punto de partida las cifras de audiencia de televisión digital, publicada en en reportes de encuestas del INEGI, HelloSafe realizó dicho análisis para comparar cifras de audiencia de televisión nacional y plataformas de streaming con ayuda de datos públicos por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Statista; con el objetivo de tomar el pulso del crecimiento la audiencia de plataformas de video streaming en México. Tome en cuenta que las cifras expuestas en el presente informe son válidas y actualizadas al día 14 de Diciembre de 2022.

Las cifras presentadas en este estudio están enfocadas en su mayoría a niveles de audiencia en México. Para obtener más información sobre nuestras pautas editoriales, clique aquí.

