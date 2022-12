Los Fundadores del Rock en Español juntos en un solo concierto

Enrique Guzmán se reencuentra después de 30 años con los grupos más icónicos.

Domingo 7 de mayo de 2023, 17:00 horas en Arena CDMX.

Invitado especial Roberto Jordán y como maestro de ceremonias Benny Ibarra.

Por Mino D’Blanc

Después de 30 años, Enrique Guzmán se reencontrará con los grupos fundadores del Rock & Roll en español en una noche inolvidable para todos los asistentes, llena de grandes y recuerdos de todos los éxitos que hicieron época desde los años 60’s e interpretados por los grupos originales.

Un concierto producido por Enrique Gou Producciones que se realizará el domingo 7 de mayo del entrante año 2023 a las 17:00 horas en Arena CDMX que transportará al público a la época de la famosa Discoteca a Go Go, donde no podrán faltar las bailarinas de dicho estilo y dentro de las jaulas.

Enrique Guzmán cantará todos sus éxitos con su orquesta y coros, además de que también estarán Los Hermanos Carrión, Los Locos del Ritmo, Los Hooligans, Los Rebeldes del Rock, Los Rockin Devil’s, Baby Batis, como invitado especial Roberto Jordán y como maestro de ceremonias estará el cantante, actor y director teatral Benny Ibarra.

Serán más de tres horas de diversión garantizada para los asistentes.

Los boletos se pueden adquirir en taquillas del recinto, así como en www.superboletos.com, en el Palacio de Hierro y en Innova Sport.

Para mayor información visitar el sitio www.zignialive.com