Este martes 20 de diciembre será lanzada la música incidental de “Avatar: The Way of Water”.

Por Mino D’Blanc

Hollywood Records anunció el lanzamiento de “Avatar: The Way of water (Original Motion Picture Soundtrack).

Con música del compositor Simon Franglen, quien ha sido ganador del premio Grammy, la banda Sonora de 22 pistas también incluye de manera exclusive la canción original “Nothing is Lost (You Give Me Strenght)” compuesta e interpretada por The Weeknd y producida por Swedish House Mafia junto con Simon Franglen.

“Avatar: The Way of Water (Original Motion Picture Soundtrack)” también estará disponible en vinilo a principios del entrante año de 2023.

Además, “Avatar: The Way of Water (Original Score)” será lanzado este martes 20 de diciembre e incluye 11 pistas adicionales de la película que no están disponibles en la banda sonora original.

Franglen, quien trabajó con el compositor James Homer en la película original de “Avatar” retomó donde Horner lo dejó después de su trágico fallecimiento en el año 2015, pasando una gran parte los últimos tres años componiendo la música incidental con duración de tres horas para “Avatar: The Way of Water”, viajando a Nueva Zelanda para colaborar con James Cameron.

Franglen también fue responsible de la producción y composición adicional de la música utilizada en “Pandora-The World of Avatar” que se estrenó en Walt Disney World en Florida en el mes de mayo de 2017 y está trabajando en la próxima secuela de “Avatar” que será lanzada en el año 2024.