Noche de villancicos en el Museo del Ferrocarril

Arlette Hernández

El Gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, invita al público en general a disfruta de la presentación de los villancicos “Dulce Navidad” a cargo del Ensamble Vocal IL DOLCE SUONO y el ensamble de cuerdas “Ars Longa”, que se llevará a cabo el día miércoles 21 de diciembre a las 19:00 horas en el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, entrada libre.

El Gobierno del Estado encabezado por Ricardo Gallardo Cardona tiene la firme convicción de que las diversas expresiones culturales son necesarias para la formación, educación y promoción de valores básicos entre nuestros niños, niñas y jóvenes, que necesitan en estos tiempos de asideros éticos que les impidan perderse en las adicciones o la violencia

Este evento consistirá en una presentación de música clásica, jazz navideño y villancicos con piezas de Hallelujah de Haendel, White Christmas y Carol of the bells, Gloria In excelsis de Antonio Vivaldi, entre otros.

El Ensamble Vocal está compuesto por tres talentosas voces potosinas, la mezzosoprano Rocío Alonso, el tenor Francisco Vázquez, la soprano Monserrat Vega y el barítono Juan Velázquez. Estas jóvenes crean esta presentación con la intención de difundir las artes musicales y de canto operístico entre la población potosina y el público visitante de este recinto cultural, a través de la promoción de la música típica de este periodo decembrino y la conjunción de los sonidos entre los violines, la viola y el violonchelo, además de la amplia gama de voces que se presentan.

Secretaría de Cultura de San Luis Potosí