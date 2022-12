Monreal…inflación… despiden a MBH… nuevo gobernante

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

A FINES DEL SIGLO pasado, durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, los priístas no perdían la disciplina ante el presidencialismo que prevalecía. Los encumbrados que se sentían relegados por alguna circunstancia para obtener algún favor, hasta ser candidato presidencial, tenían cierto temor de protestar porque podrían acabar sus carreras políticas. En alguna ocasión en una charla de amigos hubo un comentario en el sentido que “no hay nadie que se enfrente al Presidente, es el Presidente y con un soplido, te derrumba”… Así era la conducta del priísmo de aquella época…El senador, Ricardo Monreal Ávila, presidente de Jucopo y coordinador de la bancada morenista en la Cámara Alta, en la búsqueda de la candidatura del partido en el poder, donde le llevan la delantera las “corcholatas” Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en muchas ocasiones, palabras más, palabras menos, ha expresado “no poder decir nada al Presidente”, “decidí no enfrentarme con él”… David Marcial Pérez, periodista del diario español, “El País”, recientemente le hizo una entrevista. Una “de sus respuestas fue: “Por eso yo no esperaría nunca enfrentarme, porque eso sería un suicidio político”…Muchos priístas de ese entonces están presentes y vigentes en MORENA y toman sus providencias en espera de: la señal….Vive el presidencialismo priísta…

Y SI EN LA CLASE política se viven grandes presiones en la actualidad, en estos momentos, la población enfrenta un nuevo conflicto: resulta que la industria de la panificación anuncia que el próximo lunes 19, entrarán en vigor nuevos precios en sus productos debido a que sus principales insumos: trigo, energéticos y de logística, se han visto encarecidos de manera importante. El precio del trigo se ha disparado, producto de la guerra del este, también el costo del gas y la energía eléctrica de nuestro país, que resulta cada vez más cara e insuficiente: además, existe desabasto de cartón, plástico y aluminio, el cual encarece la logística de embalaje de estos productos. Plantean que con este aumento, la industria de la panificación concluye su compromiso con el PACIC, que contrajo desde el mes de mayo, de contener el precio de algunos de sus productos como es el pan de caja grande. Y no se hable del maíz, tortilla, o sea que la presión inflacionaria no perdona y…a cuidar el bolsillo y el gasto…

EL CONSEJO GENERAL del INE definió la demarcación territorial de los 300 distritos electorales federales uninominales en que se divide el país y sus respectivas cabeceras distritales, para Puebla, se aprobó la incorporación de un nuevo distrito, por lo que la entidad pasará de 15 a 16, garantizando con ello la representación igualitaria de toda la ciudadanía; de igual forma, se avaló el cambio de cabecera de Acatlán de Osorio a Izúcar de Matamoros. Al concluir el proceso de distritación, vigente hasta el próximo Censo de Población y Vivienda del INEGI. el marco geográfico aprobado se utilizará en los siguientes tres comicios federales ordinarios, es decir, los de 2024, 2027 y 2030. La propuesta final, que tuvo aprobación por consenso entre los partidos políticos, contempla que Libres sea el nuevo distrito federal, y el cambio de cabecera de Acatlán de Osorio- que actualmente se identifica con el número 14- a Izúcar de Matamoros, en tanto que los demás distritos seguirán conservando su cabecera actual…

En las primeras horas de ayer el Congreso local, después del fallecimiento del ejecutivo estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta, eligió por mayoría de votos, al hasta entonces diputado, Sergio Salomón Céspedes como el gobernador sustituto de Puebla que estará hasta el 13 de diciembre del 2024. El oriundo de Tepeaca en sus primeras entrevistas comentó que dará continuidad al proyecto de transformación iniciado por el extinto gobernante pues creé en el respeto estricto de la ley y la justicia social para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. “Estamos aquí con la responsabilidad de servir, por la obligación que tenemos con las y los poblanos de velar por sus intereses…

Por otra parte, que Miguel Barbosa Huerta, que falleció el martes pasado, y el miércoles le rindieron homenajes en los Palacios Legislativo y Judicial, así como en la sede de gobierno de Puebla, con la asistencia del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, este día fue sepultado en la población de Tehuacán donde residía, donde una multitud de vecinos de esa ciudad presenció el paso y participó en caravana que fue encabezada por su esposa, la señora María del Rosario Orozco, sus hijos Charo y Miguel, el gobernador sustituto y funcionarios de su administración, así como un conjunto de mariachis. En la Catedral hubo una misa de cuerpo presente…En paz descanse mi solidaridad con su familia…Desde este espacio un abrazo solidario a los familiares del colega y amigo, José Bolaños Gómez, quien dejó de existir el pasado domingo…Que en Paz Descanse…Hasta la próxima…D.M.