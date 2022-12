Seguidores de Claudia Rivera se manifiestan afuera de la ASE

Jorge Barrientos Un grupo de simpatizantes a fin a la ex alcaldesa capitalina Claudia Rivera Vivanco se manifestó en las afueras de la Auditoria Superior del Estado (ASE) para manifestar su apoyo, luego de que acudiera al primer llamado para explicar aparentes irregularidades durante su administración. Con pancartas y al grito de “no estás sola, esto es persecución política” simpatizantes manifestaron su apoyo a la militante y fundadora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señalada de haber provocado un presunto daño patrimonial de 822 millones de pesos durante el año fiscal 2020. Rivera Vivanco llegó poco antes de las 10:00 de la mañana a la Auditoria Superior del Estado acompañada de quienes formaron parte de su equipo político y ayuntamiento de Puebla durante su trienio. Es importante mencionar que a principios de esta semana la ex edil de Puebla capital daba cuenta que, presuntamente, está siendo sujeta de ataques recurrentes en cuanto al manejo de recursos durante su administración 2018-2021.

A finales de septiembre la ASE presentó un informe donde dio a c conocer que Rivera Vivanco no pudo acreditar el manejo de recursos, que corresponde a la cuenta pública del segundo año de la ex edil Claudia Rivera por un presunto daño patrimonial de 800 millones de pesos.