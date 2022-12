¿Qué hay detrás de la sonrisa de una Miss Universo?

Staff/RG

Zuleyka Rivera, Miss Universo 2006, habla de lo que significa para ella una sonrisa, de las sonrisas que han marcado su vida y del rol de esta expresión en los concursos de belleza

El Dr. Alberto Meza, responsable de la sonrisa de la modelo puertorriqueña y quien recientemente inauguró una clínica en Cancún, habla de los beneficios de sonreír

Una sonrisa vale más que mil palabras, es un viejo cliché, pero en muchos sentidos es cierto. No sólo es una señal de alegría, una sonrisa es una carta de presentación ante el mundo y la primera impresión que dejamos. Aunque todos queremos dejar la mejor impresión y ser inolvidables, quienes lo han logrado, sin duda son las Miss Universo, pues no hay foto o evento en el que estas hermosas mujeres no hagan gala de su hermosa sonrisa.

“Una sonrisa significa felicidad, aceptación, plenitud, te brinda mucha seguridad. Cuando una persona sonríe muestra gran parte de su personalidad, pero también proyecta una emoción positiva que contagia a los demás. Todos hemos tenido ese momento en que una sonrisa nos ilumina el mundo y hace que salga el sol”, señala la modelo y actriz puertorriqueña, Zuleyka Rivera, Miss Universo 2006.

Los concursos de belleza se caracterizan por presentar mujeres despampanantes, pero, ¿qué tanto influye una sonrisa en estos certámenes? Para Zuleyka una sonrisa lo es todo, porque si bien los jueces evalúan la belleza física, “la sonrisa más hermosa es la que emana del interior de las personas, es genuina y viene del alma, es un reflejo y proyección de cómo te sientes, es algo que no se puede fingir. Una sonrisa hermosa brilla por sí misma”.

Pero más allá de la cuestión estética, la sonrisa también se relaciona con la salud física y psicológica, debido a los efectos bioquímicos que detona. Un estudio de la Universidad de Kansas confirma que sonreír en momentos de alta presión o estrés puede contribuir a la salud del corazón. Un adulto promedio suele sonreír entre 15 y 100 veces al día, lo cual es una cifra muy inferior si se compara con los niños, quienes sonríen al menos 300 ocasiones al día.

Para Zuleyka el poder de una sonrisa no debe ser subestimado, ya que tiene un fuerte impacto social. “El mostrar una sonrisa dice muchas cosas de uno porque tiene el poder de hacer nuevas amistades, de alegrarle el día a alguien, de cerrar contratos, entre otros beneficios, es una herramienta muy poderosa”.

De acuerdo con la ex Miss Universo, una persona cuando no sonríe esto tiende a impactar en su seguridad y habla de que no se siente cómoda en su entorno.

La Miss Universo afirmó que su abuela, una mujer de 86 años, la ha hecho reflexionar sobre la importancia de cuidar y mantener la sonrisa. “Ella está pasando por un proceso de pérdida de dientes y reconozco la importancia de cuidar la dentadura no sólo por lo físico y lo hermoso, sino porque cuidarla te da salud y te hace sentir bien”, afirma.

Para Zuleyka, una de las mujeres más hermosas, la sonrisa de su hijo es su motivación principal, es la sonrisa que lleva y atesora en su corazón.

“En mi experiencia, una sonrisa me ha cambiado la vida y el rumbo que pinta mi día. Con una sonrisa me he enamorado, es el sello de todo”, añade la actriz y presentadora puertorriqueña.

Beneficios al sonreír

De acuerdo con el Dr. Alberto Meza fundador de Meza Dental Care, clínica especializada en diseño de sonrisa y reparación oral completa, tener una sonrisa sana y estética conlleva los siguientes beneficios:

Mejora la salud cardiovascular. Sonreír está directamente relacionado con una disminución de la presión arterial y por ende disminuye los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares.

Reduce los niveles de estrés y dolor. Con una sonrisa el cerebro libera analgésicos naturales que contribuyen a tener una sensación de bienestar y reduce el estrés disminuyendo hormonas como la adrenalina, el cortisol y la dopamina.

Fortalece el sistema inmunológico. Al reír se liberan endorfinas que a su vez protegen al organismo de infecciones, haciéndolo más resistente a enfermedades como diabetes, hipertensión o cáncer.

“Todas las sonrisas son importantes; mi mayor deseo es que todos podamos sonreír. A veces hay que reconocer y hacer los grandes cambios que vienen de uno y esas transformaciones se dan a partir de lo más sencillo que tenemos: una sonrisa”, concluye la también modelo.