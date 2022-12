Copa Sky Liga MX: Partidos de hoy, canales de transmisión, fechas y horarios de la jornada 1

FUTBOL TOTAL

La Copa Sky de la Liga MX ya comenzó y estos son los partidos de la jornada 1, canales de transmisión, fechas y horarios. Este será un nuevo torneo amistoso en el que participarán 10 equipos, los cuales se van a dividir en dos grupos de cinco. Jugarán la fase de grupos y los dos clubes con más puntos de cada grupo se medirán en la final, antes de que comience el torneo Apertura 2023.

Partidos de la Copa Sky de la Liga MX, lunes 12 de diciembre del 2022

Cruz Azul vs Necaxa / 19:00 horas, tiempo del centro de México / TUDN, Vix + y Canal 9

Atlas vs Santos / 21:00 horas, tiempo del centro de México / Sky Sports y Blue To Go

Con estos partidos dará comienzo la Copa Sky. El choque de Cruz Azul y Necaxa corresponde al Grupo A, mientras que el Atlas vs Santos es del Grupo B. Ambos partidos prometen goles y emociones de cara al comienzo del Clausura 2023 de la Liga MX.

Duelo de canteras en el Atla vs Santos

Este partido entre Atlas y Santos en la Copa Sky promete ofrecer un choque entre jóvenes jugadores. Por parte de Santos hay una promesa en la portería que podría tener una oportunidad, como lo es el seleccionado Héctor Holgín. De igual manera hay jugadores como Luis González, Aldo López, José Ávila, Diego Medina, Salvador Mariscal y Jair González lucharán por un puesto en la temporada.

Atlas: Julián Quiñones, uno de los jugadores más buscados en el mercado de la Liga MX

Mientras tanto, los de Atlas también tienen jugadores que podrían dar un salto en el 2023. Hay nombres como Idekel Domínguez, Jesús Gómez, Abraham Bass, Jorge Rodríguez, Daniel Cervantes y Luis Flores Gómez también lucharán por una oportunidad con los ‘Rojinegros’. Por lo tanto, habrá un choque de canteras en este primer encuentro de la Copa Sky.