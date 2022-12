Sigue en tu casa estas recomendaciones para una navidad segura

Esta temporada de luces multicolores, nacimientos y arbolitos #PonteVivo y evita accidentes.

RDS/Staff

Con el objetivo de que la ciudadanía pueda disfrutar de unas fiestas decembrinas seguras y en paz, el Ayuntamiento de Puebla que preside Eduardo Rivera Pérez, a través de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, brinda una serie de recomendaciones.



Para mantener los hogares llenos de luces multicolores, nacimientos y arbolitos, es necesario verificar las conexiones de todos estos símbolos decorativos y alusivos a estas fiestas, ya que pueden llegar a ocasionar cortocircuitos si no se revisan previamente o se instalan de manera correcta.



En caso de utilizar las mismas series o extensiones de años anteriores, se recomienda asegurarse que los cables no tengan cortes ni fisuras, y, en caso contrario, desecharlas, pues pueden provocar un cortocircuito; también se exhorta a las y los poblanos a no sobrecargar la decoración, a fin de evitar el sobre calentamiento de las luces y el árbol de Navidad.



Asimismo, se sugiere evitar conectar todas las series y demás artículos de iluminación en un solo contacto, pues el circuito podría sobrecargarse y provocar un incendio. Por último, se recomienda ser precavido con el uso e instalación de extensiones, ya que, no sólo se puede generar una sobrecarga, sino que también niñas, niños y mascotas se pueden enredar y correr el riesgo de electrocución.