Miguel Barbosa, el gobernador de los “invisibles”

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Discapacitados, diabéticos sin recursos para hemodiálisis, migrantes, autistas, campesinos, etc siempre han estado ahí, pero nadie los había visto y mucho menos apoyado, hasta que Miguel Barbosa Huerta asumió la gubernatura.

No, no es un personaje políticamente correcto y, quizás, tampoco simpático, pero nadie debería regatearle su vocación social como un gobernador de izquierda, que –en realidad- sí ha volteado a observar y respaldar a sectores olvidados durante décadas, como a los autistas, para quienes, por fin, se construirán unidades médicas especializadas, como lo anunció Miguel Barbosa Huerta el pasado martes: Video desde Puebla: Anuncia Miguel Barbosa la construcción de unidades de autismo

Ese mismo día, anunció que también se construirán nosocomios especializados en niños con problemas cardiacos y de cáncer, aunque se está a la espera de que el gobierno federal emita los permisos correspondientes. Este miércoles, puso en marcha las primeras dos unidades gratuitas de hemodiálisis: Video desde Puebla: Gobernador Barbosa inaugura unidad gratuita de hemodiálisis y refrenda compromiso con los más vulnerables

Y aunque la secretaría de Salud estatal no lo haya informado de manera contundente, atender a los diabéticos resulta de gran importancia… si se toma en cuenta que Puebla ocupa el octavo lugar del país con más pacientes hospitalizados por esta enfermedad: Puebla, octavo estado del país con más diabéticos hospitalizados

EL PRIMERO CON UN PROGRAMA DE APOYO A LOS DISCAPACITADOS

Incluso, hace alrededor de 3 semanas la propia secretaría de Salud de la entidad informó que, oficialmente, más de 36 mil personas son atendidas por este padecimiento: Puebla, segundo lugar en detección de diabetes mellitus: Salud

El sábado pasado, un día antes de la mega marcha en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T, Barbosa Huerta se vio pleno, sonriente, cuando entregó más de 4 mil aparatos ortopédicos a personas discapacitadas y en situación vulnerable de 197 municipios de alta y muy alta marginación:Gobierno de Puebla seguirá mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad, garantizó Miguel Barbosa

Es el primer gobernador con un programa CONCRETO de apoyo a la gente con capacidad diferenciada, que siempre ha estado aquí, porque el INEGI estima que alrededor de 723 mil 700 personas que viven en la entidad padecen alguna discapacidad: Invita Instituto de la Discapacidad a “Expo INDEP: La Discapacidad Nos Mueve”

El mismo sábado, Barbosa Huerta se reunió con el director general del IMSS, Zoé Robledo, al que comprometió a que –ahora sí- se construirán los nosocomios que sustituirán al derruido San Alejandro. Desde septiembre del 2017, hace ya 5 años, Puebla perdió su principal hospital, se saturó la clínica de la Margarita y las justificadas quejas de los derechohabientes se han vuelto diarias: En 2024 comenzará a operar el nuevo hospital San Alejandro: Zoé Robledo

RUIDO POLÍTICO Y OBRA SOCIAL

Ex diputado federal, ex presidente del Senado, polémico e irónico por naturaleza, el gobernador de Puebla se ha consolidado como uno de los más severos críticos de la derecha y no pierde ocasión de exhibir los excesos y corruptelas de sus antecesores. También es un defensor y admirador del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sus fuertes posicionamientos políticos y el entorno nacional de polarización y confrontación concentran la atención en los temas polémicos, en las disputas y/o debates del día, pero la obra social del gobierno de Luis Miguel Barbosa está ahí, a la vista y uso de todos, como el hecho de convertir Casa Puebla en un lugar abierto a la comunidad y de convivencia familiar: Casa Puebla, sede de exposición gastronómica y artesanal del INAPAM

Mantenimiento y construcción de carreteras, escuelas, sanatorios, entrega de prótesis a discapacitados, programas de alimentación y/o construcción de casas a personas en situación vulnerable son medidas de gobierno, que los beneficiarios nunca habían recibido, les cambian la vida y no podrán olvidar: Avanza Bienestar en construcción de vivienda progresiva para la capital

Cierto que el ruido político vende mediática y políticamente, pero, al final de cuentas, lo que muchos poblanos en condiciones de marginalidad demandaban desde hace tiempo era un gobierno estatal que volteara a verlos no solamente en tiempos de campaña y les apoyara con programas y medidas concretas. Y eso es lo que ha hecho Miguel Barbosa: Ver a los que antes eran invisibles.