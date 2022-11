PAN, PRI y PRD, unidos votarán contra Reforma Electoral

Staff/RG

El INE, el Tribunal Electoral y las OPLES cuentan con nuestra defensa, aseveraron los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira, Jorge Romero y Luis E. Cházaro.

• Los líderes congresistas subrayaron que es momento de detener las suspicacias y trabajar por el Estado de México y Coahuila, con unidad y propuesta.

No votaremos por algo que dañe al INE, a los tribunales electorales federales y estatales, a los OPLES. Votaremos juntos los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), en contra de la Reforma Electoral, afirmaron los coordinadores parlamentarios de estos institutos políticos en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, Rubén Moreira Valdez y Luis Espinosa Cházaro.

En conferencia de prensa conjunta, tras refrendar que tienen que ser un contrapeso cuando consideren que alguna decisión gubernamental es en perjuicio del país, los líderes parlamentarios coincidieron que hay futuro para la coalición, que es momento de detener las suspicacias y trabajar por el Estado de México y por Coahuila.

Tras hacer un reconocimiento público a sus pares de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, Jorge Romero y Rubén Moreira, respectivamente, Luis E. Cházaro refrendó el compromiso de estas tres fuerzas políticas de caminar en unidad –acorde al mandato ciudadano- para rechazar cualquier reforma constitucional que haga daño a la nación. Esto, en materia electoral.

Al mismo tiempo subrayó que hay futuro para la coalición Va Por México en lo electoral y dejó en claro que, para este acuerdo, no es necesario un documento firmado. Enfatizó que “el compromiso público por parte de los tres partidos no lo requiere” y la muestra es que los coordinadores están dando la cara para cumplir con el mandato que la ciudadanía dio el domingo pasado, y defender al Instituto Nacional Electoral.

Cházaro dijo que -ante el actual contexto nacional- es momento de detener suspicacias y señalamientos, ponernos a trabajar. Afirmó que “Va Por México” se encuentra en un momento importante y se debe poner manos a la obra sobre los próximos comicios en el Estado de México y Coahuila de cara al 2024 para que eso sea lo que vea la gente: Unidad y propuesta.

En su oportunidad el líder de los legisladores del PRI, Rubén Moreira, aseveró que la bancada tricolor ha señalado desde hace meses, y hoy lo ratifica, que no se avalará nada que dañe al INE, a los tribunales electorales federales y estatales, y a los OPLES. Aseguró que no hay dictamen, no hay fechas y tampoco han sesionado el tan citado grupo de trabajo, ni mucho menos las comisiones.

Explicó que durante varias semanas los tres grupos parlamentarios han abordado la iniciativa que mandó el Ejecutivo federal y responden en consenso que no están de acuerdo.

Moreira Valdez reconoció a los coordinadores Luis Espinosa y Jorge Romero, con quienes, declaró, nunca se ha roto el diálogo en el recinto de San Lázaro, a lo que calificó como normal ya que los une la amistad, producto de una construcción democrática de hace un año y medio, la coalición Va por México. Sostuvo que hay diferencias, porque los partidos políticos tienen historias distintas.

En su oportunidad, el coordinador parlamentario del PAN, Jorge Romero, resaltó la importancia de hacer valer la voz de cientos de miles de ciudadanos que se manifestaron para frenar la destrucción de nuestras instituciones.

“Si algo empodera el que estemos aquí nuevamente los tres grupos parlamentarios, es una causa común que, además, notoriamente fue convocada por cientos de miles de personas ciudadanas sin identidad partidista a lo largo de todo el país, no sólo en la Ciudad de México, sino en decenas de ciudades a lo largo y ancho de este país, que es simple y sencillamente que no nos metamos con el árbitro electoral”.

Jorge Romero aseguró que la oposición no puede guardar silencio ante lo que está ocurriendo en México, un Presidente que ataca al INE y a todos los que no piensan como él.

“Lo que existe es un llamado al que respondemos PAN, PRI Y PRD cabalmente, que hoy se materializa, como ya dijeran los coordinadores en nuestra declaración, que no habrá una reforma constitucional en materia electoral, por lo menos no en esta ocasión, porque gira en torno a reconocer, insisto, que tenemos que cuidar, como nos lo pide la gente, a nuestros árbitros electorales, sean ejecutivos, como el INE o las 32 OPLES; o sean jurisdiccionales, como el Tribunal de Justicia Electoral y los 32 tribunales electorales”

Para concluir, Romero Herrera aprovechó el uso de la voz para recordarle a la ciudadanía que cuentan con Acción Nacional para defender la democracia de nuestro país.

“Nosotros lo que hacemos es cumplir con esa demanda ciudadana y lo hacemos con miras a lo que más nos importa, no nos interesa estar contradiciendo a nadie, lo que les interesa es cuidar, insisto, a las instituciones que no se le ocurrieron a un Gobierno en específico, que son el producto de décadas de esfuerzo, de mujeres y de hombres, para que las reglas electorales estuvieran en manos de los ciudadanos”.