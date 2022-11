En el Aeropuerto de Toluca piden a madre de menor con discapacidad camine hasta la avenida para abordar su vehículo

Cadena Política.com

Hace unos días una madre de familia denunció a través de redes sociales, haber protagonizado una indignante experiencia en el Aeropuerto de Toluca, Estado de México, al arribar de Cancún con sus dos hijos de 11 años, ya que uno de ellos es discapacitado y utiliza una silla de ruedas. Sin embargo al solicitar le permitieran se acercara una persona a la entrada de la terminal aérea para que pudiera subir a su hijo discapacitado, la petición fue rechazada. Además le pidieron que caminara con sus hijos, maletas y silla de ruedas hasta la avenida (que se encuentra aproximadamente a 1 km y ½ de distancia) y ahí abordara su vehículo.

La denunciante señaló que, tras el frustrante momento solo le permitieron que se acercara el trasnporte hasta la entrada del aeropuerto, porque ella se negó a salir caminando hasta la avenida y por que estuvo grabando lo sucedido. Ante esto, hace un llamado a las autoridades para recapacitar en la leyes y en el respeto a los derechos de los mexicanos y aún más para ser incluyentes con las personas con necesidades diferentes.

Este es el mensaje que la madre difundió en redes sociales denunciando lo ocurrido. Cabe mencionar que la persona, anexó datos y documentos oficiales del menor y del vuelo, sin embargo, por protección a la identidad del mismo, nuestro medio optó por no publicarlos:

“El día de hoy, realmente hasta hace unos minutos 13 de noviembre dos de mis hijos (uno de ellos Discapacitado) y yo aterrizamos en el aeropuerto de Toluca en el vuelo de Viva aerobús VB2018 proveniente de Cancún. Anexaré datos de la reservación, así como nuestras identificaciones para que puedan corroborar todo.

Al salir una persona nos estaba esperando y le pedí que se acercara a la puerta 3. Al bajarse vinieron dos oficiales (o guardia nacional, lo podrán ver en el video) a decirme que no podíamos subirnos y que tendríamos que ir a la avenida caminando. Evidentemente respondí que bajo ningún motivo me movería de allí y que llamaran a quien quisieran. Me explicaron que no habíamos pagado el “derecho de piso”. Logré que nos permitieran subir por la silla de ruedas, pero esto, es una muestra más de lo que está sucediendo a nuestro querido México. Mis hijos (con los dos que viajaba son americanos de nacimiento y cuentan con pasaporte americano y también el mexicano) pero es un atropello absoluto a la ciudadanía, tenga o no necesidades especiales. ¿Imagínense salir casi a las 12 de la madrugada caminando con una silla de ruedas, maletas y dos niños de 11 años? Calculo que será una distancia de aproximadamente 1 km 1/2 sin ningún tipo de alumbrado en uno de los países más peligrosos del mundo. Al salir en el coche; vi como todos los que venían en el avión iban caminando con sus maletas. Dos horas de retrasó, cansados y teniendo que caminar y arrastrar maletas en una distancia importante es una muestra más de que en México ya no se tienen derechos de ningún tipo. Se paga un impuesto al aeropuerto, y por lo que veo no te da derecho a nada más que al uso de la pista y si acaso de los sanitarios. México solía ser un país unido, humano, folclórico y hoy solo se siente resentimiento, atropellos y las miradas de cómo se ha impregnado el oído en la sociedad. Dudo que el señor que se hace llamar presidente de mi querido México le tenga respeto a nada, ni a nuestro país vecino.

No me quedaré callada. Basta al atropello de las autoridades y a que la ciudadanía no tenga voz ni derecho alguno. Ojalá les interese y puedan hacer un reportaje en forma y graben a la gente caminando hasta avenida aeropuerto con sus maletas “porque no han pagado derecho de piso”. Ayúdenos por favor.

Gracias”.