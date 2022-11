Que este martes habrá dictamen del presupuesto federal de egresos 2023, asegura el PRI

Staff/RG

Entrevista al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, con representantes de medios de comunicación, el lunes 7 de noviembre de 2022.

PREGUNTA.- Nos dijeron que sí habrá sede alterna, nada más queremos saber el lugar.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. Se acordó que iba a hacer en la Cámara de las y los diputados allá en San Lázaro, ahí se acordó que mañana nos vemos allá.

PREGUNTA.- ¿Bajo qué condiciones?

PREGUNTA.- ¿Pero las marchas las quitamos, las paramos?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Bueno, pues ya le tocará a las áreas que negocian y que platican, les tocará hacer. Pero hoy no hay sede alterna.

PREGUNTA.- ¿Quién garantizará el acceso de los diputados, personal administrativo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- La Mesa Directiva tiene que ponerse a chambear ahí.

PREGUNTA.- Entonces ¿hoy se reúne o no la Comisión de Presupuesto?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí. La Comisión de Presupuesto se reúne ahora.

PREGUNTA.- ¿En dónde será?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- ¿En dónde será? Pues al rato les digo. Pero sí se va a juntar la Comisión de Presupuesto hoy, lo va a decir su presidente. Ellos no tienen la obligación de que sea en la Cámara, ellos pueden tomar una decisión, lo pueden hacer también semipresencial.

PREGUNTA.- ¿Entonces hoy sin duda habrá dictamen de Presupuesto?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Hoy debe de haber dictamen.

PREGUNTA.- ¿Y mañana en el Pleno, sin duda trabajo para aprobarlo?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Sí. Mañana se votaría en lo general.

PREGUNTA.- Insistimos con el tema de que no se prevé sede alterna.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No se ha previsto que sea alterna, faltan muchos días para el día 15. Entonces nosotros hacemos votos porque se funcione allá.

Se planteó lo de la sede alterna, pero el mismo presidente dijo que no había sede alterna.

PREGUNTA.- ¿Cabe la posibilidad de que mañana no inicie la discusión en lo general?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. La idea es que mañana empiece en lo general.

PREGUNTA.- ¿Y cómo le van a hacer, van a pedir resguardo de las instalaciones? Porque mañana se prevén otras manifestaciones.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Pues eso ya le toca al presidente de la Mesa, que anda muy activo.

PREGUNTA.- ¿Pero el presidente de la Mesa ya (…) a la Guardia Nacional?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Que anda muy activo el presidente de la Mesa. Y de los buenos oficios que tenga la secretaría, que es la que se encarga de este tipo de cosas.

PREGUNTA.- ¿Ustedes como coordinadores qué previsiones tienen para mañana, o sea, condiciones para ingresar ustedes, para que ingrese el personal?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Son maestras y maestros los que están allá afuera. Nosotros confiamos en ellos. Sabemos de su disposición para el diálogo.

Nosotros no tomaríamos ni llamaríamos a la policía, ni nada. Son maestras y maestros.

PREGUNTA.- Y del formato de la discusión del Presupuesto en el Pleno ¿qué veremos, pausas para ir a descansar en la noche, un maratón parlamentario?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Se los cuento rápido ¿Pero no está enojada verdad?

PREGUNTA.- No, no. Nada más queremos saber.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Bueno, mañana a las 11, de 11 a 9, salvo que no se agote la discusión en lo general, puede extenderse un poco. Y los días subsecuentes de 11 a 9, hasta que se terminen los debates de las reservas.

PREGUNTA.- Dos mil reservas se decía.

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Eso es lo que dicen, que hay dos mil reservas. Pero ustedes saben la mecánica, saben la mecánica que al final se compactan, que se juntan. Espero que todas sean sobre puntos muy específicos.

Nosotros mañana anunciamos el número. Hoy estamos jalando reservas. Una de ellas precisamente para el apoyo a los profesores del CONALEP.

PREGUNTA.- Sobre el pleito de la semana pasada entre ustedes y Movimiento Ciudadano, quiero preguntarle ¿el PRI sí va a presentar una propuesta alterna de reforma electoral formalmente?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no. Yo creo que, como ustedes saben, MC tiene 20 diputados, no cuenta ni para allá, ni para acá. Entonces pues andan viendo a ver quién los escucha y los saca.

Estamos platicando de MC, es que MC pues no tiene 20 diputados.

PREGUNTA.- Nada más que nos diga esto, ¿ya limaron las asperezas con MC?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No.

PREGUNTA.- ¿O van a seguir así?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No. No.

PREGUNTA.- ¿Hay reforma alterna del PRI o no?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- Nosotros no hemos presentado iniciativa. Hay una comisión que está trabajando, integrada por todos los partidos, auspiciada por la Junta, muy bien auspiciada por la Junta, y ellos nos tendrán que dar un resumen para esto.

PREGUNTA.- ¿No habrá reforma alterna del PRI?

-DIP. RUBÉN MOREIRA VALDEZ.- No, no. Nosotros estamos a lo que nos diga ese grupo de trabajo.

Y los dejo aquí con el señor presidente de la Junta que todo lo sabe.