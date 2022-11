Elton John transmitirá concierto en vivo a todo el mundo

EL CONFESIONARIO

Por: Ray Zubiri

Han pasado 47 años de la pre­sentación de sir Elton John en el Dodger Stadium, en 1975, la cual consolidó su éxito mun­dial… y estamos a unos días de que repi­ta su actuación en lo que será su último show en Estados Unidos.

Elton John Live: El show despedida se­rá transmitido en vivo y en exclusiva por Disney+, el domingo 20 de noviembre de 2022.

¡Anótenlo bien!, ya que todos ten­dremos un asiento en primera fila para disfrutar este recital.

Elton John Live: El show despedida es una producción de Fulwell 73 Produc­tions y Rocket Entertainment. Fulwell 73 Productions registró algunos de los mo­mentos más importantes de la historia de la música, entre ellos la Fiesta de los Premios Óscar de la Fundación Elton Jo­hn contra el Sida, Adele: One Night On­ly, Bruno Mars: 24K Magic Live at The Apollo, los Premios Grammy y muchos más.

Elton John Live: El show despedida con­memorará una noche que marcará un antes y un después en la historia de la música y se transmitirá en tiempo real, desde el Dodger Stadium, dando a más de 50 mil fans en persona y a millones de admiradores en el mundo la oportu­nidad única de experimentar los éxitos de los últimos 50 años. El concierto tam­bién incluirá artistas invitados que aún no se han anunciado y que rendirán ho­menaje a la legendaria superestrella en el escenario.

Esta noche espectacular servirá de pre­ludio al esperado documental original de Disney Goodbye Yellow Brick Road: The fi­nal Elton John performances and the years that made his legend de los realizadores R.J. Cutler, nominado a los Premios Oscar, y David Furnish. El estrenó está anuncia­do para 2023.

El documental es un largometraje ofi­cial sobre Elton John y revelará imágenes de ensayos y conciertos nunca vistos de las últimas cinco décadas, junto con ma­terial de archivo personal y entrevistas exclusivas. Este retrato definitivo de Elton John mostrará también sus últimos meses de gira y una mirada retrospectiva a los extraordinarios primeros cinco años de su carrera, de 1970 a 1975, cuando lan­zó 10 álbumes icónicos, de los cuales sie­te se ubicaron en el puesto número uno de las listas Billboard, que se convirtieron en un fenómeno mundial.

Es importante decir que antes del concierto será emitido Countdown to El­ton Live, también a través de la señal de Disney+.

ACERCA DE ELTON JOHN

Los logros profesionales de Elton son in­superables. Sólo en las listas de éxitos del Reino Unido y de Estados Unidos tiene un disco de diamante, 32 de platino o multi­platino y 21 de oro, además de más de 70 grandes éxitos ubicados en la lista Top 40. Vendió más de 300 millones de discos a nivel mundial.

Hasta la actualidad, ha figurado 70 ve­ces en la lista Billboard Hot 100, que in­cluyen nueve primeros puestos y 28 en­tre las mejores diez.

Elton anunció la gira Farewell Yellow Brick Road en el Gotham Hall de Nueva York en 2018. Abarcando cinco conti­nentes y más de 350 fechas, esta gira de cinco años de duración comenzó en sep­tiembre de 2018 y marca su retiro de las giras después de más de 50 años en la carretera.

Hasta la fecha, Elton ha realizado más de 4 mil actuaciones en más de 80 países desde que hizo su primera gira en 1970. En 2019 también se estrenó la película Rocketman y se publicó una autobiogra­fía de superventas Yo Elton John.

Rocketman, una película épica de mú­sica y fantasía sobre la vida de Elton, fue un éxito comercial y de crítica, recau­dando cerca de 200 millones de dólares de taquilla.

En 1992, Elton estableció la Funda­ción Elton John contra el Sida, que en la actualidad es una de las principales or­ganizaciones sin fines de lucro relacio­nadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmuno­deficiencia Adquirida (Sida), recaudan­do más de 515 millones de dólares has­ta la fecha.

En junio de 2019, el presidente fran­cés Emmanuel Macron entregó a Elton la Légion d’honneur, el premio más im­portante de Francia, por su contribución a las artes y la lucha contra el VIH y el si­da. Elton recibió el Compañero de Honor en la lista de Honores de Año Nuevo de 2021, el reconocimiento más alto, que lo convirtió en una de las 64 personas en obtenerlo.

La columna de esta semana ha termi­nado, pueden ir en paz a ver Elton John Li­ve: El show despedida. El concierto comen­zará con Countdown to Elton Live desde el Dodger Stadium, a partir de las 20:30 ho­ras (tiempo del centro de México).

