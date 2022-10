MasterChef Celebrity: ¿Quién fue el eliminado de este domingo 30 de octubre?

MILENIO

MasterChef Celebrity cada vez se pone mejor, las emociones y el talento culinario de los participantes se ve más y más exigido conforme los programas avanzan. Este domingo 30 de octubre el Día de Muertos se apoderó de la cocina más famosa del mundo.

Después de un programa lleno de recuerdos, nostalgia y alguna que otra lágrima derramada, los participantes recibieron a los eliminados para enfrentarse en un reto para gabarse la oportunidad de volver junto a sus compañeros en busca de una nueva oportunidad. Este lugar fue para Nadia, quien se ganó a pulso un nuevo comienzo dentro del reality show.

El reto de eliminación de este domingo se trató de hacer el mejor pan de muerto luego de recibir una master class impartida por la chef Elena Lugo que les enseñó los secretos para preparar el mejor pan de muerto.

¿Quién fue el eliminado de este domingo?

Luego de dar lo mejor de sí, las celebridades se enfrentaron a uno de los retos de eliminación más duros y sabrosos de la competencia. después de tratar de hacer el pan de muerto más delicioso, se definió que Talina Fernández fuera la eliminada de esta noche.

“Tomaron una buena decisión porque todos los que están en el programa son mejor que yo. Yo vine sin saber cocinar; no me voy triste, me voy con la satisfacción que cumplí otra meta en mi vida, dijo Talina al despedirse.

¿Quiénes han sido los eliminados de MasterChef Celebrity?

Talina Fernández se une a una lista de eliminados, nutrida con el paso de varias semanas. Así, se unió a los participantes previamente expulsados: Francisco Gattorno, Julio Camejo, Ernesto D’ Alessio, Verónica del Castillo, Alan Ibarra, Carmen Campuzano, Macky González y Margarita “La Diosa de la Cumbia”

¿Quiénes quedan en MasterChef Celebrity?

Para la próxima emisión, estos son los famosos que continuarán compitiendo en el reality show MasterChef Celebrity en busca del tan deseado premio: