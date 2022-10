POHEMAS

Autor Bayardo Quinto Núñez

Pohemas extraídos de mi libro Motivada Realidad, publicado en el año 1999. Págs. 52, 53, 54.

Bitácora de Futuro

EL MISTERIO DE LOS CIELOS

Hace tanto tiempo el tiempo

está difuso.

A esa edad

ya conocía esa palabra.

Celebro iniciar una ejemplar

relación, que nunca

antes se ha trasladado.

Demostración que pasará

por tú mente,

cuando sea a las buenas

jamás a las malas.

Futuro apasionante,

novela fina de mi sueño,

Templo a edificar.

Mamá siempre preguntaba:

¿Que querés ser cuando

estés grande

-Astronauta-

¿POR QUE LA VENTANA?

La ventana es el reflejo

de una realidad observada,

que sólo se toca

con el pensamiento.

En ella se encuentra

el mundo circundante

¿Qué es ver así al mundo?

Algo es algo

SILLA SIMBÓLICA

No existe,

es irreal,

es el drama que vive

el hombre de una realidad

hacia el espejismo;

desarrollando cualidades

pero en silencio.

No puede ser sueño,

porque la cualidad se

observa

no sé simboliza.

TARDE PENSATIVA

Difícil me recordarás

el grado de pensamiento.

Que bien hiciste

tarde pensativa y azul

y tu ojo tierno observaba el

cielo

azul estrellado.

Azul inmaculado, flor

espléndida,

sobre la médula del callado

suave sueño,

es como las bodegas secretas

que recibe mediciones.

No es como el hombre

ordinario,

que habitualmente se excluye

con la rigurosidad de la vida.

Y al entrar el encanto a su

entorno

necesita pensar en futuro,

buscando banquete

en el pensamiento,

para que la tarde pensativa

corroa el decir mordaz.

Del autor Bayardo Quinto Núñez, abogado y notario público, escritor, pintor y músico