En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Llegó a su final la última temporada que aún estuvo de cierta manera marcada por la pandemia del COVID-19; se viene la Copa del

Mundo de Qatar 2022 en veinte días, evento que será recordado por haberse jugado fuera de las fechas comunes o acostumbradas.

A mi parecer, después del mundial, se empezarán a jugar verdaderamente en serio todos los torneos a nivel mundial.

A mi me parece que desde 2020 los torneos no se han jugado al 100% en serio, aunque eso no demerita a quienes lograron campeonatos en este amargo trayecto para el mundo.

En lo que refiere al Club Puebla, el regreso está marcado para dos días antes del inicio del mundial, para ser exactos el 18 de Noviembre, donde se verá qué sucederá con el futuro inmediato de la escuadra camotera.

Muchos de los jugadores extranjeros del equipo prefirieron quedarse en nuestro país, específicamente en Cancún donde vacacionan en familia a la espera de lo que suceda con sus contratos para el próximo año.

Anteriormente muchos salían corriendo a Sudamérica para pasar unos días con su familia, pero ahora, ante la vorágine de los torneos y la inestabilidad que se vive, optaron por quedarse.

Se sabe que Larcamón habló con Benjamín Salinas para manifestarle su intención de quedarse en el equipo e ir por la revancha a cambio de cinco contrataciones del gusto del argentino y seis bajas.

La situación está complicada pues existe interés de otros equipos por Israel Reyes, Antony Silva, Maxi Araújo y Jordi Cortizo, además de que al parecer Mancuello ya no entraría en planes al igual que Lucas Maia quien no terminó de la mejor manera con el cuerpo técnico y según fuentes dignas de todo crédito, el compromiso del DT argentino con el señor Salinas fue que de traerle a los refuerzos requeridos, prácticamente le garantizaba llegar a la final del fútbol mexicano.

Mucha tinta e información correrá de aquí a Diciembre, previo al inicio del torneo 2023.

Atrevidos y rateros.

Quien resultó de verdad un verdadero pillastre atrevido fue el ya famoso Don Huevos Ro(b)a pues con pruebas en la mano se confirma que todo lo publicado con anterioridad ha sido cierto.

Imagínese usted que le prestan una casa para que la viva pues no cuenta con una propia y resulta que lejos de habitarla, usted la utiliza como prostíbulo en renta; me da la impresión que el propietario de la casa no estaría tan contento.

Resulta que el Estadio Cuauhtémoc se alquila para conciertos y partidos de fútbol por parte de quienes tienen el estadio prestado que no son otros que los fuereños empleados del Club Puebla.

Cien mil pesos para jugar un partido como final de torneo de alguna liga donde se incluye utilizar los vestidores.

Y lo peor, con cuotas a través de una dizque empresa llamada Comercialización y patrocinios Club Puebla donde te ofrecen el estadio en renta para conciertos musicales para 38 mil espectadores más y aproximadamente 15 mil sobre la cancha .

La cotización fechada en Diciembre del 2021 (poco menos de un año) te habla de las condiciones para llevar a cabo el evento donde sin barra te lo renta Ro(b)a y Compañía y quedándose ellos con el 90% de las ventas, te lo dan en un millón de pesos más IVA por tres días.

Con barra se ponen cuates y te lo dejan en dos millones quinientos mil pesos más IVA el estadio, corriendo por cuenta del contratante el pago de luz, agua, personal de seguridad, Staff y limpieza, además, en caso de requerir baños portátiles, esos corren por cuenta del organizador del evento y por día extra tendrías que pagar 150 mil pesos más IVA.

El atrevimiento es brutal, hasta donde tengo entendido el Gobierno del Estado propietario del estadio Cuauhtémoc no está enterado de esta situación.

Surgen preguntas:

Quién factura este tipo de eventos? Se habla de pagos de IVA.

A manos de quién va a dar el dinero?

Están enterados los verdaderos dueños de esta situación en CDMX?

Cuántos eventos de este tipo se han realizado a espaldas del Gobierno del estado?

No conformes con meter ‘Escorts’ al estadio para fiestas privadas, conciertos y grandes fiestas en el césped del estadio dos veces mundialista.

No conformes por hacer de las fuerzas básicas y las Sub’s un verdadero cochinero donde cobran a los güeritos hasta 10 pesos al mes (más que algunas universidades y colegios).

No conformes con eso, ahora a través de las ‘madames’, rentan el estadio para meterse miles y hasta millones de pesos a sus bolsas.

Adjunto copia de la propuesta que maneja el club con los clientes.

De verdad y en serio, no tienen madre.

