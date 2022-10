La adictiva apuesta por otro corrido: “m en el radar” junto a Gerardo Ortíz

Staff/RG

La banda sinaloense más influyente del Regional Mexicano, La Adictiva, ha tenido unos meses de un sinnúmero de éxitos gracias al corrido “JGL” que lanzó junto a Luis R. Conriquez, sumando 143 millones de reproducciones en Spotify y logrando entrar al Top 50 Global Latino de Spotify. Hoy apuestan una vez más a este sub-género del Regional Mexicano y se unen a uno de los intérpretes más icónicos de la música de México, Gerardo Ortíz, para lanzar el corrido “M en el Radar”, tema inspirado en la vida de un personaje mexicano. Lanzado bajo el sello de Anval Music, el tema ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El tema, que fue compuesto por Geovani Cabrera, Kike Torres y Gumaro Cabrera, es interpretado por Jerry Corrales (vocalista de La Adictiva) y Gerardo Ortíz. Cabe destacar que esta colaboración surge tras varios encuentros entre La Adictiva y Gerardo Ortíz quienes han compartido escenarios en varias ocasiones, formando así una amistad sólida. Tanto Gerardo como la banda tienen la misión de impulsar la música de México en el mundo y con esta colaboración, sin lugar a dudas, lo están haciendo.

Por su parte, el video musical se filmó en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y estuvo bajo la dirección de Víctor Zambrano.

Sin lugar a dudas, con este tema, que es el segundo corrido que estrena La Adictiva en su trayectoria, están buscando nuevos horizontes para llegar a una audiencia más amplia. “M en el Radar” se vislumbra como una de las colaboraciones más importantes del 2022 para La Adictiva con un éxito similar o mayor al de “JGL”.

Recientemente, La Adictiva lanzó un nuevo álbum titulado “Eso Es la Riqueza Deluxe”, que contiene 12 canciones incluyendo temas ya lanzados como “Eso Es La Riqueza” [junto a Lenin Ramírez], “Por Andar Con Un Cabrón”, “Se Manda Sola”, “Solo Vete Por Favor”, “Mi Trago, ¿Cuál?” y “Cuando Me Vaya”, “Enamorado y Feliz”, “Lo que no es pa’ uno”, como también temas inéditos tales como el sencillo principal “Mi Último Día”, “Clases Conmigo”, “Cuando me besabas” y “Si Quieres Andar Conmigo”.

Actualmente están nominados en 5 categorías a los Premios de la Radio 2022 y continúan de gira. Se preparan para su primer concierto en El Salvador, llevando su música adictiva a cada rincón.

“Esto es la Riqueza Deluxe” se lanza bajo la producción de Andrés Valdés, mientras que para la composición contaron con algunos de los compositores más importantes del género incluyendo a Luciano Luna (ha trabajado con Banda El Recodo, Banda MS, Joss Favela, Los Horóscopos de Durango), Geovany Cabrera, Ramón Brito, Alex Hernández, entre otros.

El álbum de 12 canciones incluye los 6 temas que se lanzaron como parte del EP ‘Eso Es La Riqueza” en mayo de este año: el sencillo que te lleva a valorar lo realmente importante “Eso Es La Riqueza” [junto a Lenin Ramírez], la canción de despecho “Por Andar Con Un Cabrón”, el tema dedicado a las mujeres independientes “Se Manda Sola”, “Solo Vete Por Favor”, “Mi Trago, ¿Cuál?” y “Cuando Me Vaya”. Igualmente previamente lanzados, incluye los temas de superación personal “Enamorado y Feliz” y “Lo que no es pa’ uno”.

Como parte de las canciones inéditas del álbum se incluye el focus track “Mi Último Día”, interpretado por Jerry Corrales con un tema que habla de una persona que fallece y busca despedirse de sus seres queridos, lamentando no poder seguir con ellos pero que se encuentra bien allá donde está. Una canción que seguramente hará al público reflexionar sobre la importancia de valorar cada segundo de vida. El video, filmado en Guadalajara con Unlimited Films estuvo bajo la dirección de Fabián de la Fuente y se grabó en un plano secuencia. Los visuales siguen la misma línea de la canción, en donde se puede observar al protagonista despidiéndose simbólicamente de cada uno de sus seres queridos que lo lloran en su funeral.

El álbum también incluye los temas “Clases Conmigo”, “Cuando me besabas” y “Si Quieres Andar Conmigo”. Sin lugar a dudas, con el sello característico de La Adictiva, el álbum tiene de todo un poco, desde temas románticos hasta cumbias perfectas para bailar y cada canción cuenta una historia, ya sea de amor, desamor, superación, empoderamiento y más.

