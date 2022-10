IMSS debe informar sobre análisis en salud de cáncer de mama, diabetes y cáncer de próstata: INAI

Staff/RG

“En la medida en que la sociedad tenga más y mejor información sobre estas enfermedades, será más sencillo apuntalar las acciones que reviertan sus consecuencias; la información salva vidas”, afirmó la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra

De no tomarse medidas para prevenir y controlar el cáncer, el número de personas que serán diagnosticadas con esa enfermedad podría aumentar 57% de acuerdo con la OPS, advirtió

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) buscar y entregar información sobre el análisis en salud del cáncer de mama, diabetes y cáncer de próstata y, en caso de no contar con dicha información, revelar los motivos de ello.

“En la medida en que la sociedad tenga más y mejor información sobre estas enfermedades, desde luego que será más sencillo apuntalar las acciones que reviertan sus consecuencias; la información lo hemos dicho, salva vidas, y también para estos tres padecimientos.

Según ha reconocido la Organización Panamericana de Salud (OPS), en muchos países de ingresos medios y bajos, las mujeres demoran meses o incluso años en solicitar una evaluación médica de los cambios mamarios, sobre todo, cuando no les causan dolor o cuando no perturban su modo de vida, a veces lo dejamos pasar, pensamos que no es importante hacer esos estudios”, comentó la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, al exponer el caso ante el Pleno.

Resaltó que la OPS ha señalado que la meta de concientización sobre la salud mamaria es educar a las mujeres acerca de la importancia de diagnosticar el cáncer en los primeros momentos de su aparición, cuando el tratamiento es más fácil y el desenlace es mejor; el cáncer en etapas avanzadas, subrayó Ibarra Cadena, exige tratamientos más intensivos y es más probable que se disemine a otros órganos, momento en que ya resulta imposible curarse.

La Presidenta del INAI recordó que octubre es el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama, lo que sirve para conocer la importancia de la detección temprana de esta enfermedad y así mejorar el pronóstico y la supervivencia de quienes la padecen.

Al respecto, un particular solicitó conocer el análisis en salud del cáncer de mama, diabetes, cáncer de próstata, y en caso de no contar con la información, los motivos de ello, a lo que el IMSS respondió con el envío del análisis de resultados sobre el indicador de diabetes mellitus y tumor maligno de 2021; respecto del cáncer de próstata, señaló que “no se encuentra contemplado en el Manual Metodológico de Indicadores Médicos vigente”.

La persona solicitante se inconformó y presentó recurso de revisión ante el INAI; al analizar el caso, la ponencia de la Comisionada Presidenta constató que el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento de búsqueda, debido a que la Unidad de Transparencia no turnó la solicitud, entre otras áreas, a las divisiones de información en salud, de análisis en salud, de vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisibles, adscritas a la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica, ni a la División de Desarrollo de la Investigación en Salud, adscrita a la Coordinación de Investigación en Salud del IMSS.

Respecto de la petición del análisis en salud del cáncer de mama y diabetes, la ponencia de la Comisionada Ibarra Cadena concluyó que no se tiene la certeza de que la información proporcionada atienda lo requerido, pues el sujeto obligado únicamente proporcionó los informes del proceso de salud, enfermedad en población derechohabiente.

Por unanimidad, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta del IMSS, y le solicitó efectuar una nueva búsqueda con criterio amplio en todas las unidades competentes, con el propósito de localizar y proporcionar documentos que den cuenta del análisis en salud del cáncer de mama, diabetes y cáncer de próstata.