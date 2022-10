Diego Lop platica sobre “Fuga” Feat. Las Prez, su nuevo sencillo

Por Mino D’Blanc.

Diego Lop es un cantante y compositor mexicano en el género urbano que ha colocado algunos sencillos en el gusto del público, con el que ha tenido gran aceptación. Actualmente promociona “Fuga” a dueto con Las Prez.

Platicamos con Diego Lop.

MD’B: ¿Cómo se dio el acercamiento con Las Prez?

DL: Yo empecé a trabajar con estas chavas “Las Prez” hace un par de años, comencé a trabajar con su equipo de trabajo, con su manager, con su productor, con su gente de medios y ellas se volvieron unas personas muy cercanas a mí por ser de la misma industria y al final tenemos rangos de edades muy cercanos y demás. Cuando yo empecé a trabajar con ellos yo hice un sencillo que se llamaba “Morena” y que fue una composición que hice con ellas y desde ahí nos hicimos muy buenos amigos. Poco a poco fue pasando el tiempo y fui sacando sencillos y hasta ahorita fue que decidí sacar mi primera colaboración con ellas que se llama “Fuga”. Al final creo que a la gente le gustó mucho porque tiene un factor diferente que es el ritmo. El ritmo es muy diferente a las canciones que tenían tanto ellas como yo, entonces sacamos este sencillo y la verdad que tuvo muy buena respuesta. Yo estoy muy feliz de colaborar con ellos.

MD’B: ¿En qué momento se dio el sencillo y por qué se dio?

DL: Realmente se dio porque en general convivíamos mucho y nos dimos cuenta de algo, que nuestros estilos quedaban y machaban mucho. Entonces dándonos cuenta de esto decidimos empezar a jugar en el estudio con sonidos, con nuestros estilos. Yo siempre he dicho que experimentar es muchas veces lo que más te ayuda a encontrar una buena canción; nos pusimos a experimentar y nos dimos cuenta que juntos podemos componer muy bien y complementamos bastante bien lo que queríamos dar, las letras, todo. Entonces empezamos a jugar, a jugar, a jugar hasta que yo decidí sacar una colaboración decidí que fuera con ellas por esto mismo. Entonces para mí fue algo que ya tenía planeado, ya tenía esperado, pero fue algo muy padre porque ellas son muy cercanas a mí.

MD’B: ¿A qué suena más “Fuga”? ¿A Diego Lop o a Las Prez?

DL: La verdad es que como te digo, es un ritmo muy diferente y como que no suena mucho a ninguno de los dos, sin embargo, el cambio que podemos ver en la letra, en la interpretación, en el video de “Fuga” a comparación de “Morena” que fue mi primer sencillo, es radical. En “Morena” ves a un chavito que le gusta coquetear y demás y en “Fuga” ya es otra persona completamente. Ya es un joven que le gusta salir, enfiestarse, la letra es un poco más fuerte, más urbana. Es un cambio completamente diferente, entonces en ese sentido se puede ver un poco más de Las Prez que ya tenían un poco más ese tipo de letras que mío, que es apenas nuevo.

MD’B: ¿En qué género lo hicieron?

DL: Realmente sigue siendo urbano, pero ya es un poco más pop, poquito electrónica sin ser reggaetón. No es un reggaetón, no es un dembow, es algo más como popcito pero sigue siendo urbano.

MD’B: ¿Con qué instrumentos compusieron?

DL: Fue con sintetizadores y con un poquito de piano. Creamos ahí una maqueta y empezamos a componer y al final le hicimos algunos arreglos especiales con algunos beats de la computadora. Realmente todo ese proceso lo hace nuestro productor y él terminó el resultado de lo que es “Fuga”.

MD’B: ¿Es una experiencia personal tanto tuya como de Las Prez o cómo se les ocurrió la canción?

DL: La verdad es que queríamos que la canción representara un poquito más allá del amor y el desamor, queríamos que la gente pudiera enfiestar con ella, irse de fuga, salir, despejarse un poco, olvidarse de los problemas y obviamente la hicimos un poco basada en la relación que tenemos entre ellas y yo, lo que nos gusta, lo que nos gusta hacer. Al final llevamos una vida que es un poco pesada, es mucho de salir, de cantar, de trabajar todos los días. Todos necesitamos de esa fuga mental, emocional y física de vez en cuando para relajarnos, poder seguir y de eso se trata la canción. Quisimos plasmar algo que fuera más allá del amor y del desamor, pero que también pudiéramos identificarnos con ella al igual que la gente y de ahí salió “Fuga”.

MD’B: Platícanos del video.

DL: Nos sentamos a platicarlo entre mi manager, el director del video y yo y empezamos a hacer lluvia de ideas, de qué queríamos que fuera. La canción nos sonaba a viaje, nos sonaba a irnos de viaje con los amigos y decidimos hacerlo en Valle de Bravo. Lo hicimos en un par de días, hicimos un poquito de todo y creo que queda perfecto para el mensaje que queríamos dar de la canción y queda perfecto para el sonido que inventamos y entonces la verdad me gustó mucho cómo quedó el video. Salen Las Prez, salgo yo, un par de extras, una modelo que ahí tiene una historia de amor al final. Tenemos varias locaciones, tenemos fogatas, cantamos en el coche, esquiamos, hicimos varias cosillas.

MD’B: ¿Tienes relación con alguna de Las Prez?

DL: No, realmente no. Somos muy buenos amigos; podemos decir que somos los mejores amigos. En general me llevó muy bien con las dos, pero más allá de eso ya no; tenemos muy buena relación de amistad, de trabajo, pero hasta ahí.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que escuchar “Fuga”?

DL: Porque es algo que es un sueño nuevo. Hasta la fecha creo que no hay un sonido que sea así y si de por sí habían escuchado algo de Las Prez, algo mío y se esperan algo parecido, que sepan que no, que es algo completamente diferente, que se den la oportunidad de escucharlo para todos aquellos amantes de lo urbano, les va a encantar, porque no necesariamente tiene que ser reggaetón para ser urbano y eso les va a gustar y para toda la gente que no le gusta el reggaetón, que se den la oportunidad de escucharla, ya que vuelvo a lo mismo, no es un reggaetón, es urbano. Entonces invito a todos a que escuchen la canción y disfruten el video.

MD’B: Teniendo los discos, las canciones, los videos que tuvieras, ¿qué es lo que no cambiaría de tu sonido y de tus letras y por qué?

DL: Es que realmente nunca en la vida me he cerrado a nada. Sí me gustaría experimentar con diferentes sonidos, con diferentes géneros, con diferentes tipos de letras, con interpretaciones. O sea, reamente no me encierro a que no cambie nada. Lo que te puedo decir es que definitivamente mis letras nunca van a tener el propósito de faltarle el respeto a nadie, eso sí lo puedo asegurar. Muchas veces la gente ve las canciones del reggaetón como faltas de respeto por el tipo de letra que es, pero en general yo siempre he dicho que el urbano necesita una letra fuerte para ser urbano y no necesariamente significa que el artista piense de la manera en la que está escribiendo. En lo personal algo que nunca va a cambiar mío es que mis letras y mis composiciones nunca van a tener la intención de ofender a nadie o que sea personal contra alguien; todo es buena vibra e intento dar un mensaje positivo para todos.

MD’B: ¿Cómo cierras este año 2022?

DL: Voy a cerrar con presentaciones en vivo; tengo varias gracias a Dios y que es lo que más me gusta hacer, compartir ese momento con la gente y seguramente cierro con algún sencillo que esté en proceso de sacar. Espero que el año que entra podamos sacar un EP, pero por lo pronto este año cerramos con muchos shows y algún sencillo por ahí.

MD’B: ¿En dónde te vas a estar presentando?

DL: Ahorita el miércoles 26 de octubre nos presentamos en Cuernavaca un show para una universidad, el 11 de noviembre tengo ya confirmada otra presentación. Tenemos dos o tres fechas antes de que acabe el año.

MD’B: Sé que te sigues preparando. ¿Ahora qué estás estudiando?

DL: Ahorita estoy involucrado en lo que es producción musical; obviamente canto, baile, interpretación, composición, o sea, realmente un poquito de todo. Siempre lo más importante para mí es poder crear música para la gente, pero un poquito de todo.

MD’B: ¿En qué momento te diste cuenta que querías dedicarte a esto?

DL: Realmente fue en un concierto que viendo a un artista en el escenario dije “esto me gusta, esto es lo mío”. Ya había jugado un poco con la música, ya había hecho algún par de cosillas y como te digo, no me acuerdo qué artista fue que cuando lo vi dije “esto es lo mío”.

MD’B: ¿Quiénes son y han sido tus principales influencias musicales?

DL: Tengo muchas. A lo largo de mi vida han cambiado bastante y han sido muy diversas tanto en personas como en género. Justin Bieber y Bruno Mars han sido una gran influencia; en su momento Morat. En cuestión reggaetón obviamente Bad Bunny, Maluma. Realmente he tenido varias que me han influenciado, en diferentes cosas cada una, pero que me han inspirado a poder mejorar.

MD’B: ¿Con quién te gustaría hacer un dueto?

DL: Realmente hay muchos artistas que me gustan mucho y que me gustaría colaborar. Obviamente algunos son cercanos. Hay artistas enormes y demás y yo entiendo que poco a poco se va a ir dando todo. Tengo un amigo muy bueno llamado Keneth, que igual tiene una carrera en lo urbano y siento que nuestros sonidos podrían combinar muy bien, pero fuera de eso tengo muchos artistas que admiro mucho.