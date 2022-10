Invitan SEDIF y Secretaría de Salud a “Feria de la Salud por las Mujeres”

-El Sistema DIF de Huauchinango donará pelucas oncológicas y prótesis mamarias a mujeres que lo requieran

RDS/Staff

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – En conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama (19 de octubre) y con la finalidad de fomentar la sensibilización sobre la importancia de una detección temprana para mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF) y la Secretaría de Salud realizarán la “Feria de la Salud por las Mujeres”, del 19 al 21 de octubre, en el edificio “El Portalillo” (calle 6 Norte No. 603, Centro Histórico, Ciudad de Puebla), en un horario de 08:30 a 15:00 horas.

En esta jornada de servicios, las asistentes tendrán acceso a estudios gratuitos como mastografías, citologías, pruebas del Virus de Papiloma Humano (VPH), exploración clínica de mama, prueba de VIH-Sífilis en embarazadas, tamizaje pregestacional en mujeres de edad fértil y talleres sobre la doble protección a través de preservativos.

La realización de las mastografías está destinada a mujeres de 40 a 69 años, quienes deberán llevar dos mudas de ropa, no portar objetos metálicos, depilarse las axilas y no necesariamente tienen que ir en ayunas; mientras que para el papanicolaou deben tener entre 25 a 34 años y no estar menstruando; para la detección del VPH, el rango de edad de las beneficiarias va desde los 35 hasta los 64 años y tampoco deben estar menstruando.

El Sistema Municipal DIF de Huauchinango donará pelucas oncológicas y prótesis mamarias para apoyar a mujeres que lo requieran, mismas que deberán presentar: diagnóstico de cáncer, copias de identificación oficial y de la CURP. Además, dicho organismo instalará un módulo de donación de cabello para la confección de más pelucas, como parte del programa “Tejiendo Ilusiones”.