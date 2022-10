¿La cuarta es la vencida? Artemis 1 buscará viajar a la Luna el 14 de noviembre

ARISTEGUI NOTICIAS

Este miércoles, la NASA confirmó una nueva fecha para el lanzamiento de Artemis 1 hacia la Luna. La misión espacial tendrá lugar el lunes 14 de noviembre a las 00:07 en tiempo del Este (ET). Por el cambio de horario, en México el lanzamiento se podría ver a las 23:07 horas del día anterior.

Artemis 1 tiene como objetivo enviar a la nave espacial “Orion” hacia la Luna y de regreso para probar sus sistemas. De ser exitosa la misión, la NASA prevé comenzar a enviar viajes tripulados por humanos.

.@NASA is targeting the next launch attempt for the #Artemis I mission for Nov. 14. @NASAGroundSys teams will roll the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion spacecraft to the launch pad as early as Nov. 4: https://t.co/IID7eAgGDX pic.twitter.com/ayf7DHoWcj

— NASA Artemis (@NASAArtemis) October 12, 2022