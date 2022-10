Ganador de ‘American Idol’, muere a los 23 años en accidente

Quién

Willie Spence , subcampeón de ‘American Idol’ , murió el martes a los 23 años a causa de las lesiones que sufrió en un accidente automovilístico. El talentoso cantante estaba en Tennessee en el momento del accidente, según medios locales. La cantante Katharine McPhee , quien realizó un dueto con Spence durante su aparición en la temporada 19 del reality musical, confirmó la noticia en sus historias de Instagram y publicó un video en su honor.

“Recibí noticias muy trágicas esta noche”, escribió sobre un video de su reunión con Spence. “El dulce @williespenceofficial falleció en un accidente automovilístico. Solo 23 años. La vida es tan injusta. Dios descanse tu alma Willie. Fue un placer cantar contigo y conocerte”, agregó. McPhee , de 38 años, agregó una serie de emojis de corazones rotos y también volvió a publicar el último video que compartió Spence , que lo muestra cantando una canción cristiana en un automóvil, justo antes del accidente. “Él publicó esto justo antes del accidente”, agregó McPhee . Los fanáticos y seguidores ya han inundado la publicación con comentarios de luto por el trágico accidente de Spence

¡Vuela y canta con los ángeles y baila entre las estrellas amiga! RIH”, comentó uno de sus seguidores. “Dios mío, estoy sin palabras. ¡Tú no Willy! Wow… Descansa en el paraíso, rey”, comentó otro. El productor de cine Randall Emmett también rindió un homenaje a su ‘amigo’ en una de sus historias de Instagram. “Mi corazón está roto y mis oraciones están con su familia”, escribió sobre una foto de Spence . “Tuve la suerte de que cantara para mí en vivo en mi casa y otros eventos, te extrañaré amigo. Sé que tocaste a muchos de nosotros. Tengo el corazón partido’. Durante el final de la temporada 19 de ‘American Idol’ , Spence cantó ‘Georgia on My Mind’, ‘A Change is Gonna Come’ y ‘Stand Up’. Aunque los jueces se sintieron conmovidos por su grandiosa actuación, Spence recibió menos votos que Chayce Beckham , quien se convirtió en el ganador del primer lugar del reality.