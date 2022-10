Aaron Judge llega a 62 jonrones y rompe récord en la MLB

MILENIO

El toletero Aaron Judge rompió el récord de jonrones en la Liga Americana este lunes al conectar su número 62 en el mismo primer inning del partido que sus Yankees arrancaron arriba 1-0 sobre los anfitriones Rangers de Texas.

Judge, de 30 años, castigó con su bombazo al abridor derecho venezolano Jesús Tinoco.

Con el vuelacerca rompió el récord de 61 bambinazos de Roger Maris, también con los Yankees desde 1961.

Judge había igualado la marca de 61 de 61 años establecida por la leyenda de los Yankees con un bambinazo el miércoles pasado en Toronto.

Remember where you were when #AaronJudge made history. 6️⃣2️⃣ #AllRise pic.twitter.com/w4kbDJf5ZC

— MLB (@MLB) October 5, 2022