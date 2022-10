Checo Pérez regresa a Guadalajara para espectacular show con Red Bull

PUBLIMETRO

La emoción de la Fórmula 1 llega a Guadalajara, Jalisco, después de que se confirmó que Sergio ‘Checo’ Pérez realizará una exhibición en las calles de la ciudad tapatía.

A través de redes sociales, la escudería Red Bull confirmó que el Showrun de este año se realizará en Guadalajara, ciudad natal de Checo Pérez el próximo 25 de octubre.

“¡Hola Guadalajara! Sergio Pérez regresa a México para un espectáculo en su ciudad natal “, se lee en la publicación.

Hola Guadalajara! 🤩 @SChecoPerez is heading back to Mexico for a showrun in his hometown 🇲🇽 pic.twitter.com/dB1H4GQtD4

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 4, 2022