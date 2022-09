Fallece Lupe Tijerina, de ‘Los Nuevo Cadetes’, en trágico accidente

Excelsior

El músico Lupe Tijerina Martínez, vocalista de ‘Los Nuevos Cadetes de los Primos Tijerina’, falleció la madrugada de este sábado en un accidente de auto, así lo confirmó su familia a través de redes sociales.

De acuerdo con uno de sus hijos, el cantante venía en un viaje de Nuevo México rumbo a Braxton, pero al parecer tuvo una complicación y chocó.

“No alcanzó a llegar mi viejo. A las cinco de la mañana no se si le dio un ataque, no sé si le dio un infarto o si se quedó dormido. No sabemos, pero el carro quedó deshecho”.

Con lágrimas en los ojos, el joven dio la noticia a los seguidores de su padre. Lo hizo desde el cuarto que ocupaba el músico en su casa en California, Estados Unidos.

Comentó que poco a poco informarán el lugar en el que se llevarán a cabo sus servicios fúnebres y la sepultura.

Medios locales compartieron un video en el que se ve a su hijo y a su madre en el lugar donde ocurrió el accidente cantando uno de los éxitos de su padre.