“Alianza PRI-Morena en Puebla…TODO puede pasar”: Camarillo Medina

Jorge Barrientos

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Néstor y Camarillo Medina dijo que la alianza entre el tricolor y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Puebla, por el momento, está descartada, aunque “todo puede pasar”.

Destacó que no existe ningún temor sobre una posible desbandada de militantes hacia Morena, luego del llamado que hizo la dirigente de ese partido, Olga Lucía Romero Garci Crespo y aseguró que de manera permanente buscan llevarse a sus simpatizantes.

“No, no lo hemos hecho todavía. No hay línea nacional, hemos visto lo que pasó en la Guardia Nacional, ya lo explicó muy bien el coordinador del por qué se hizo y se tomó está importante decisión, pero para aquí en Puebla no hay o no está en la agenda. No lo hemos planteado, no lo hemos pensado, seguimos firmes en la alianza Va por Puebla.

El PRI nacional se ha manifestado por seguir juntos, aunque todo puede pasar”.

Expuso que a pesar de que la alianza “Va por México” se encuentra pausada, derivado del voto diferenciado a favor de la ampliación de la intervención del Ejército en la Guardia Nacional, se mantiene vigente el acuerdo entre el PRI, PAN y PRD.