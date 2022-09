Norma Layón protege a ex funcionaria galista en el caso del tanque colapsado en Temaxcalac

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Primero culpó a las víctimas de sus propias muertes provocadas por el tanque de agua colapsado en Temaxcalac apenas dos días después de que ella misma, la presidenta municipal morenista de San Martín Texmelucan, Norma Layón, lo “reinaugurara”.

Después intentó “taparle el ojo al macho” cuando despidió a su ex secretario de Obra Pública, Julio César Toxqui Toxqui, como si él fuera el culpable de que este trabajo de infraestructura mal hecho haya matado a dos personas menos de 48 horas después de que ella, Norma Layón, le entregara dicho tanque de agua supuestamente rehabilitado a la gente de Temaxcalac: Video desde Puebla: Se desploma obra supuestamente rehabilitada por Norma Layón y deja dos fallecidos en Texmelucan

Incluso, la todavía edila de Texmelucan ha hecho circular versiones de que, según ella, tiene pruebas de que el presidente auxiliar de Temaxcalac, el panista Miguel Cante Pérez, habría dañado dicho tanque de agua. Pero, hasta el momento, no ha presentado documento o video que acredite sus acusaciones, además de que se sabe que dicha autoridad auxiliar es su adversario político.

Lo cierto es que la primera que debería dejar el cargo, al menos mientras se hacen las indagaciones respectivas, es la propia edila morenista de Texmelucan, quien simula colaborar en la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero que en realidad protege a su secretaria del ayuntamiento y ex presidenta municipal suplente, Lorena Migoya Mastretta, quien fue la que avaló dicho proyecto en Temaxcalac, como lo demostró el periodista Martín Hernández, de La Jornada de Oriente.

LORENA MIGOYA MASTRETTA, CLAVE EN EL ASUNTO TEMAXCALAC

Con documentos, Martín Hernández Alcántara comprobó que la ex alcaldesa sustituta y actual secretaria del ayuntamiento de Texmelucan, Lorena Migoya Mastretta, eligió a la empresa que generó la desgracia en Temaxcalac: Lorena Migoya fue quien eligió a la empresa que provocó la tragedia de Temaxcalac

Así que, al despedir a su ex secretario de Obra Pública, Julio César Toxqui Toxqui, Norma Layón no solamente finge una presunta colaboración con la FGE, sino que también intenta proteger a Lorena Migoya Mastretta, al tratar de dejarla fuera de este mortal asunto. De acuerdo a fuentes confiables, el ex secretario de Obra Pública era un auténtico don nadie al interior del ayuntamiento texmeluquense, debido a que no es gente de la presidenta municipal.

¿Por qué?, ¿qué intereses ligan a Norma con Lorena, que, incluso, la convirtió en su suplente cuando buscó la reelección, pese al pasado de Migoya Mastretta como funcionaria de ayuntamientos panistas?: Video desde Puebla: Habrá consecuencias contra responsables de la caída del tanque de agua en San Martín Texmelucan, advirtió Miguel Barbosa

Migoya Mastretta fue funcionaria del DIF municipal en el ayuntamiento 2014-2018 encabezado por el ex edil y ex gobernador, Tony Gali Fayad, como lo demuestran diversas actas de sesiones de trabajo firmadas por la actual secretaria general del ayuntamiento morenista de Texmelucan, incluida la del 14 de mayo del 2014 del Consejo Ciudadano para la Discapacidad: Acta de la sesión ordinaria del Consejo Ciudadano para la Discapacidad

SEPARACIÓN DEL CARGO, VERDADERA Y ÚNICA CONTRIBUCIÓN DE NORMA LAYÚN AL CASO TEMAXCALAC

Dicho documento fue firmado por Lorena Migoya como SMDIF departamento de vinculación institucional, colaboración para nueva dirección para personas con discapacidad y grupos vulnerables. En marzo de ese año, la misma funcionaria acudió en representación de dicha dependencia a la sesión de trabajo del Consejo de grupos vulnerables: Acta de la sesión de trabajo del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables

En abril de 2014, también en el acta de grupos vulnerables, se asienta que el SMDIF gira instrucciones a Migoya Mastretta para un asunto relacionado con personas de la 3ra edad, lo que vuelve a confirmar el vínculo laboral de una de las personas más cercanas a Norma Layún con la administración municipal galista 2014-2018: Acta de la sesión de trabajo del Consejo Ciudadano de Grupos Vulnerables

La duda que carcome es ¿por qué Norma Layón convirtió a Migoya Mastretta en una de sus colaboradoras de mayor confianza, pese a sus antecedentes dentro de un ayuntamiento panista?.

LA ESPECIAL Y SOSPECHOSA PREDILECCIÓN DE NORMA LAYÚN POR LOS EXFUNCIONARIOS MORENO-GALISTAS

¿Norma Layón no sabe las críticas, cuestionamientos y el profundo rechazo que, públicamente, ha externado el gobernador Miguel Barbosa Huerta hacía las gestiones pasadas, en especial la encabezada por Tony Gali Fayad?.

¿Qué espera la presidenta de Texmelucan para separarse del cargo y dejar que, ahora sí, verdaderamente se deslinden responsabilidades por la más que probable corrupción con que se llevó a cabo la supuesta rehabilitación del tanque elevado de agua en Temaxcalac?.

Además de Migoya Mastretta y el director de Comunicación Social de Texmelucan, Gerardo Alfaro Macip, ¿qué otros ex funcionarios moreno-galistas ocupan cargos de alto nivel en la administración texmeluquense de Norma Layón?.