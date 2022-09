Alessandros Racing, enrachado a Querétaro por 6ta fecha de la Súper Copa

Staff/RG

Ciudad de México, a 9 de septiembre del 2022.- Luego de conseguir sus primeros podios de la temporada 2022 de la Gran Turismo México, la Escudería Alessandros Racing, está lista para volver este 11 de septiembre a la acción en la sexta fecha del festival de velocidad de la Súper Copa, teniendo como sede el Autódromo Ecocentro de Querétaro, por segunda ocasión en el año.

Recomponiendo el camino, ha iniciado la recta final para el auto #26 Alessandros Racing- Grupo Andrade-HRX- DRIVEN- FIPRESTA- ACE- Crediva- Deite, con Mario Domínguez quien tendrá como compañero a Allan Van Rankin, piloto que se ausentó durante la anterior fecha doble de la GTM.

Ahora, volverán a la pista de 2,400 metros de longitud, en la que no pudieron ver acción debido a una falla durante la primera visita, convirtiéndose el par de hits de 50 minutos, en una revancha para ambos.

Mario Domínguez:

“Me siento muy motivado después de los grandes resultados de León. El equipo ha estado trabajando muy duro todo el año y espero en Querétaro poder seguir sumando podios y pelear por la victoria. Ya todos conocen la pista, lo importante será tener una buena puesta a punto”.

Elliot Van Rankin:

“Estoy muy contento y motivado por el regreso. Agradecido con Diego por esta nueva oportunidad que se me da de compartir el auto con Mario y bueno, con la misma mentalidad de las veces anteriores, buscando revancha, y mi primer podio”.

Por su parte, Rubén Rovelo se encuentra en el 5to sitio de los Tractocamiones con el #28, teniendo una suma de 310 puntos, por lo que el sacar una buena cantidad de unidades, se convierte en algo fundamental faltando solo 3 carreras por disputar.

Rubén Rovelo:

“Estamos en un momento importante para buscar un buen cierre para mí y para el equipo. Conocemos la pista, eso da una ventaja, pero nunca existe un reto fácil. Simplemente toca enfrentarlo y buscar el triunfo como lo hacemos en cada carrera”.

Este domingo 11 de septiembre, el Alessandros Racing hace frente a la 6ta fecha de la Súper Copa, en el Ecocentro de Querétaro, compromiso que podrá ser visto a partir de las 10:15 am.

JORGE DE LA PARRA Y EL CHEVRON DELO RACING TEAM, VUELVEN A QUERÉTARO EN LOS TRACTOCAMIONES

Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2022.- Este 11 de septiembre se corre el 5to compromiso puntuable del año para Jorge de la Parra y el Chevron DELO Racing Team en los Tractocamiones, 6ta fecha del festival de velocidad de la Súper Copa, que vuelve a Querétaro para tener como sede el Autódromo Ecocentro.

Jorge de la Parra tomará nuevamente el tractocamión #29 Chevron / Delo, para enfrentar uno de los campeonatos más atractivos del deporte motor mexicano, los Tractocamiones, en donde ha logrado cosechar 282 puntos, en las 4 carreras disputadas hasta el momento, los cuales le colocan en el 7mo sitio general.

El del Chevron DELO Racing Team, tendrá como reto el circuito de 2,400 metros de longitud, al cual se vuelve por segunda ocasión en el presente 2022. Esto tras una visita complicada a León, en donde una falla mecánica retiró a Jorge cuando peleaba por el Top-5.

Los 30 minutos de competencia se disputarán este domingo en punto de las 14:40 horas, pudiendo ser visto en vivo a través de la página de Facebook y Youtube oficial de Fox Sports.

Jorge de la Parra tractocamión #29:

“Estamos en una temporada de aprendizaje, es la primera en mi carrera y he aprendido demasiado de esta experiencia. Poco a poco se ha logrado tener un mejor ritmo y creo que se está en posición de pelear por un muy buen resultado”.

“En León se tuvo un problema en el tracto, eso fue lo que me obligó a salir por mi seguridad y para no dañarlo más. Desde entonces me he preparado para llegar aún mejor a este compromiso, en una pista que ya se conoce y en donde confío en salir con una cantidad importante de puntos”.

Jorge de la Parra tiene la mira en la 5ta fecha puntuable de los Tractocamiones este 11 de septiembre en el regreso de la Súper Copa 2022, a Querétaro.