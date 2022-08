Presenta Ignacio Mier informe de resultados legislativos

Arlette Hernández



El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presentó su cuarto informe de logros legislativos en Cholula, Puebla, donde reafirmó el compromiso de la bancada para impulsar las reformas que consoliden la transformación de la vida pública del país.



En el marco de su Cuarto Informe de Resultados legislativos, Mier Velazco agradeció las expresiones de la población, quienes han manifestado sus deseos en favor de la continuidad de la Cuarta Transformación.



El líder morenista expresó que, siendo respetuoso de la ley, realizará una visita para preguntar “a las poblanas a los poblanos a los indígenas, a los obreros, a las amas de casa, a los empresarios, a los campesinos, a las madres trabajadoras, a todas y a todos, si realmente quieren que yo encabece un gobierno transformador en el estado de Puebla, porque la decisión sobre este tema es únicamente del pueblo”.



Adelantó que el compromiso de la Coalición Juntos Hacemos Historia es, en primer lugar, garantizar los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, porque “el que se debe de apretar el cinturón, como quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el gobierno”



En ese sentido, aseveró que no se incrementarán los impuestos, con lo cual se beneficiará el sector empresarial y las personas más vulnerables, quienes a su vez, tienen garantizada la continuidad de los apoyos de los programas sociales.



Expresó que la misión de la Cuarta Transformación es desmantelar el estado de corrupción que gobiernos neoliberales gestaron en el país.



En ese orden de ideas, afirmó que se la guardia nacional será un instrumento que permita cumplir el mandato constitucional y la obligación del Presidente de México de proteger la integridad física y patrimonio de la población mexicana.

Ignacio Mier señaló el apoyo de la gente en favor de un sistema electoral más austero y eficiente, constituido por la población.



“Desde que amanece hasta que anochece, al otro día, ustedes los ciudadanos los buenos mexicanos cuentan los votos, el pueblo hace la democracia que consiste en el poder el pueblo y el poder electoral lo deben tener los ciudadanos”, declaró.



El diputado reconoció el respaldo y apoyo de compañeras y compañeros diputados federales, y de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, en la búsqueda de consensos y la construcción de acuerdos en beneficio del país, a través del diálogo democrátivo.



“Las diputadas y diputados de la Coalición reafirmamos los principios de nuestro movimiento: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, declaró.



En su oportunidad, Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, afirmó que las y los legisladores de Morena han hecho un trabajo extraordinario bajo el liderazgo de Ignacio Mier.



“Gracias a su trabajo las pensiones para adultos mayores, las becas para los niños y las niñas, los apoyos para personas con discapacidad, la transformación del sistema de salud que estamos viviendo ya está en la Constitución, son derechos sociales establecidos en la Constitución y eso será el legado más importante de la Cuarta Transformación”, dijo.



En su intervención, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, reconoció el liderazgo de Mier Velazco quien “siempre ha tenido claridad de lo que tenemos que hacer todos juntos debe de ser en favor de las acciones por las que votó la población”.



“Nacho ha sido capaz de dialogar con todos los sectores, de llevar a buen término las reformas que México necesita; que al interior del Grupo Parlamentario se conduce con humildad, con generosidad, con apertura, con diálogo, de modo que se conocen sus capacidades porque las demuestra día a día”, declaró.



Por su parte, el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, vicecoordinador del Partido del Trabajo, resaltó la unidad al interior de la Coalición Juntos Hacemos Historia, quien representa al pueblo de México en pie de lucha.



“El próximo año ganaremos Estado de México y Coahuila, y en 2024 todos los Estados, la Presidencia de la República y nuestro movimiento va a gobernar por décadas este país”, auguró.



Al hacer uso de la voz, Carlos Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, reconoció a Ignacio Mier por su capacidad política y su entrega en favor de las y los habitantes de Puebla.



El encuentro tuvo contó con la presencia de Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador del Estado de Morelos; Manuel Velazco Cuello, senador de la República; Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa; José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado de San Luis Potosí; César Yáñez Centeno Cabrera, Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos; Félix Arturo Medina, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán de Ocampo; Lucía Meza Guzmán, senadora de la República y Yeidckol Polevnsky Gurwit, diputada federal