Comerciantes de la 46 Poniente piden no arrasar con todos

María Huerta

De manera pacífica comerciantes de la 46 poniente se manifestaron y dejaron en claro que en esa zona no todos comercializan autopartes robadas.

Lo anterior, ante cateos de las autoridades desde el sábado 12 de agosto en la zona.

“No nos oponemos a que hagan operativos, no nos oponemos que vayan contra la delincuencia, al contrario, se lo aplaudimos al señor gobernador que vaya contra la delincuencia y que castiguen a los que se lo merecen, pero que no arrasen con todos, porque no todos somos iguales”, aseveraron.