Denuncian corrupción en IMSS Puebla

RDS/STAFF



El Hospital General de Zona número 20 del IMSS, conocido como IMSS La Margarita, desde el año 2017, concentra no sólo la carga de sus usuarios, sino del Hospital General Regional No. 36, conocido Como IMSS San Alejandro, a pesar de lo anterior, desde mediados del año 2021 a la fecha, sólo se han asignado poco menos de 1 millón de pesos a ese Hospital para obras vinculadas a capacitación y la Delegada del IMSS, no sólo no ha presentado proyectos de remodelación y mantenimiento del hospital, sino que siempre que ocurre algún hecho grave, miente al señalar que no existen las afectaciones publicadas a través de redes y medios de comunicación, por lo que inclusive el personal de este nosocomio ha tenido que realizar denuncias públicas, pues el estado estructural del edificio que alberga el hospital representa un serio peligro tanto para el personal que ahí labora, como para los pacientes y usuarios en general.

De esta manera, desde que empezó la pandemia por Covid-19 se realizaron denuncias antes la saturación de camas, y en términos generales la mala atención dada a los pacientes y sus familiares, pero los problemas se han acrecentado en la segunda mitad del presente año, ante la descompostura de 4 elevadores y el colapso del único servible a finales del mes de junio; una fuga de agua por daños en las tuberías, lo que provocó la caída de una parte del plafón del sótano, que a su vez generó una inundación en toda esa zona, en el mes de julio, y la ruptura de un desagüe en un quirófano, mientras éste estaba siendo utilizado, hace solo 3 días.

Pero la falta de presupuesto del Hospital del IMSS La Margarita, para su mantenimiento y reparaciones, no sólo es culpa de la actual Delegada Federal, sino que desde hace 2 años, se le entregaron $127,222,978.00, al empresario Anuar Kuri Aguilar y a su empresa Kainsa, a través de dos contratos suscritos sin licitación alguna, por una de sus tantas empresas fachada: Movil Technologies Distribución, S.A. de C.V: contrato 2539848, por la cantidad de $103,000,000.00, y del contrato 2304193, por la cantidad de $24,222.978.00; curiosamente quien fue Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud antes del Dr. Hugo López Gatell es el tío del empresario, Pablo Kuri Morales.

El cinismo de Anuar Kuri es tal, que a pesar de que ambos contratos fueron suscritos por la empresa Móvil Technologies Distribución, S.A. de C.V. (quien no tenía antecedente alguno de obra pública ejecutada); y de que en ellos se prohibió expresamente la cesión de derechos, el empresario ha exhibido los planos y proyecto ejecutado para la construcción del edificio, en diversos concursos y procedimientos para obtener certificaciones, lo que compromete la seguridad del mencionado hospital; asimismo, a nivel nacional se ha considerado a KAINSA, como una de las empresas que más crecieron en el año 2020, con un crecimiento de 94.9%, gracias a la cantidad que le pagó el gobierno federal.

Debe destacarse que Anuar Kuri Aguilar y su hermano Eduardo, además de su padre Eduardo Kuri Chedraui, son socios también de la empresa, Intibrands, a la que el ex Secretario de Salud, José Alfredo Arango le asignó un contrato por 11 millones 172 mil 740 pesos, para la adquisición de ropa quirúrgica, un mes antes de dejar el cargo, a pesar de que en ese momento no estaba dada de alta como proveedora, y lo más delicado no es el sobrecosto que presentaban en su presupuesto, sino que junto con otra empresa de nombre 3D Consultores y Servicios, fueron investigadas porque se les pagó en conjunto casi 71.440 millones de pesos antes de que entregaran el material, de hecho, la nueva administración no encontró la ropa materia de ambos contratos y es una de las razones por las que al ex Secretario se le inició un proceso de investigación ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados por las inconsistencias en la cuenta pública 2010, inclusive estuvo en la cárcel; además de que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el año anterior informó que Anuar Kuri Aguilar, su padre y hermano, realizaron operaciones sujetas a investigación, mientras su primo Jorge Aguilar Chedraui fue Secretario de Salud. Como dato, Eduardo Kuri Chedraui fue integrante del Comité de Financiamiento del ex candidato a Gobernador, Javier López Zavala.

Por esta razón, hacemos un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y al Secretario de Salud Federal, para que destituyan a la Delegada del Imss en Puebla, e inicien todos los procedimientos penales y administrativos a todo aquel que resulte responsable por actos de corrupción y/o negligencia respecto al mantenimiento del edificio del IMSS La Margarita; así como en contra de quienes sean responsables por la asignación y ejecución de los dos contratos que hemos señalado; y anunciamos que como organizaciones estaremos presentando las denuncias correspondientes ante la Secretaría de la Función Públicas, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Fiscalía General de la República.