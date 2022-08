Habrá una gran gobernadora y será priísta: Del Moral

El Valle

Toluca, Méx.- La Secretaría de Desarrollo Social, Alejandra Del Moral Vela, compartió a través de “Rolando la Entrevista” del periódico El Valle, que sí le gustaría ser la candidata del PRI a la gubernatura por el Estado de México, ya que aseguró ser una mujer que conoce la entidad, ha trabajado y caminado de la mano de los mexiquenses desde que inició su carrera política, y ahora busca ser la primera gobernadora que seguirá sacando adelante al EdoMéx.

“Me gustaría ser la próxima gobernadora en el Estado de México y la primera. Me veo dando el grito y trabajando por los mexiquenses, dando seguimiento a estos programas con la mujer en el centro, soy una mujer que conoce el estado, que creció en el estado y que se formó en el estado, todo lo que soy se lo debo a este estado, así que si estoy emocionada y estoy lista para construirla”, dijo.

Del Moral reconoció que el EdoMéx es una entidad sui géneris con más de 18 millones de habitantes lo cual la hace complicada, por lo que se requiere de mucho trabajo y de un gran conocimiento territorial, ya que no es lo mismo el problema que se vive en el oriente como en el sur, de ahí que representará de forma comprometida y dando soluciones al Estado.

“No vamos a hacer magia, eso es cierto, la política no hace magia, pero yo creo que sin duda alguna el paso número uno es el conocimiento territorial y de la gente”, dijo.

Señaló también que la pluralidad política de la entidad es un factor que hay que tener en cuenta, ya que las fuerzas políticas son gobiernos o son oposición, de ahí la importancia de venir construyendo buenos acuerdos para que le vaya bien al Estado de México.

En este sentido, reconoció que hay unidad en el Partido Revolucionario Institucional y que aceptan el proceso democrático que deben de tener para designar a un candidato, muestra de ellos, la foto que subió con la diputada Ana Lilia Herrera, donde destacó la madurez para generar el bienestar del Estado de México. “Yo no veo un partido fracturado, al final del proceso habrá que esperar cuáles son las reglas de esta elección, qué es lo que viene por parte del partido, pero yo creo que existe la madurez para poder construir a favor del estado”, indicó.

Al ser cuestionada sobre su relación con Enrique Vargas del PAN y con Omar Ortega del PRD, señaló que existen elementos de diálogo y acuerdos que han venido construyendo durante varios meses, por no decir años, para poder ir en coalición, asegurando que las dirigencias nacionales han estado cercanas al estado y aunque cada uno tiene su estilo propio, carácter y prioridades, esperará a ver qué dirección tiene la coalición “Va por el Estado de México”, asegurando que los une la misma causa que es el velar por la entidad.

“Yo le veo futuro a la coalición “Va por el Estado de México”, yo creo que tenemos posibilidad de seguir construyendo y habrá que esperar qué determina el estatuto de cada partido y los procesos internos de cada partido para a partir de ahí empezar a construir la coalición”, señaló.

Respecto a si la militancia priista mexiquense está preocupada por entregar el estado, manifestó que

pasando la elección del 2018 decían que el PRI estaba muerto y el resultado fue otro, a partir de eso ha sido un partido que ha venido reinventándose, creciendo y construyendo una coalición ganadora que es una antesala de lo que vamos a ver en el 2023.

Aseguró que no solo están en la competencia, sino que están listos para ganar ya que han construido y trabajando con los demás partidos de esta coalición en un denominador común.

La secretaria de Desarrollo Social, refirió que desde pequeña le gustó la política, por lo que a los 19 años empezó construir proyectos municipales de suma y de construcción en cuestión política municipal y posteriormente llega a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli en el 2009, la diputación Federal en el 2012, además de ser directora general de BANSEFI y después regresar al estado como Secretaria del Trabajo con el gobernador Eruviel en el 2017, para posteriormente tener oportunidad de ser presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI y de nuevo a la Secretaría de Desarrollo Social.

En este sentido, señaló que su mayor experiencia y sino de las mejores es haber podido llegar a la alcaldía, ya que aseguró es la forma de hacer política de la manera más cercana con la gente.

Durante la entrevista, Alejandra Del Moral dio a conocer varios aspectos que la hicieron llegar hasta donde está, uno de ellos fue el momento trágico donde sufre un secuestro, siendo un hecho por el que decidió dedicarse al servicio público: “El servicio público siempre me gustó, de hecho yo quería ser abogada y a los 19 años me secuestran 6 días, estaba muy enojada con el país, con lo que estaba pasando en el 2002, exactamente hace 20 años, me cambia la vida ese evento, la perspectiva, la visión y después de quejarme mucho hice algo al respecto; para mí el servicio público se convirtió en una autopista, una política pública bien implementada puede hacer cambios de a deberás, radicales, importantes para la sociedad, y es ahí cuando decidí ser servidor público”, dijo.

Del Moral Vela platicó también de su etapa como madre de dos bebés llamado Emilio y Eugenia, los cuales además de ser su motor, le cambiaron la perspectiva de vida

Durante el almuerzo que se dio en el restaurante Lonchería Doña Chofi, más conocida como “Las fodongas”, en dónde se conoció más de esta profesional mujer oriunda de Cuautltlán Izcalli, Alejandra Del Moral reiteró que será la primer gobernadora mexiquense y mandó un mensaje a todas las mujeres para que continúen peleando por sus sueños pero sobre todo, por conquistarlos, y aseguró que el compromiso es con ellas ya que es tiempo de las mujeres. “Va a haber una gran gobernadora y será priísta”, concluyó en la entrevista.