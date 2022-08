PRI, en riesgo de convertirse en el PPS o el PARM de Morena o el PAN sii Alito Moreno sigue al frente del partido

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Si Alito Moreno y su grupo siguen al frente de él, el PRI se convertirá en el PPS o el PARM de Morena y el PAN, advirtió Humberto Aguilar Viveros, ex presidente municipal, ex diputado local y ex delegado federal, siempre en las filas priístas.

Además de sus innumerables excesos y escándalos personales, el principal problema de Alejandro Moreno es no haber sido incluyente con todos los grupos que conforman el PRI nacional, porque formó una dirigencia nacional solamente con los grupos Hidalgo, Coahuila y una parte del Estado de México.

Entrevistado, Aguilar Viveros admitió haber hecho campaña para que “Amlito” Moreno llegara a la presidencia nacional del tricolor, porque “me parecía una buena opción, esperábamos que fuera incluyente”. Pero ha sido un dirigente excluyente, sectario, que ha perdido la gran mayoría de las elecciones en que ha participado, incluyendo la del estado en que fue gobernador, Campeche.

“Que se vaya del partido”, reiteró el exdiputado local y ex funcionario federal en la Conafor, quien reiteró que Alito Moreno “es una persona sin ningún valor moral ante la ciudadanía” y la campaña para desprestigiarlo se debe a dos motivos: El no cumplir acuerdos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la intención de desaparecer al partido y que los priístas se vayan a Morena.

DE AMLITO A LA CAMPAÑA DEL GOBIERNO FEDERAL EN SU CONTRA

Aguilar Viveros recordó que, cuando contendió por la dirigencia nacional del partido, entre los mismos priístas a Alejandro Moreno se le llamaba “Amlito” por una presunta cercanía con el presidente de México, pese a que los grupos que le apoyaron esperaban una dirección joven, incluyente.

El objetivo de la campaña contra Alito Moreno es “borrar al PRI”, que los priístas que quedan sepan que el partido ya no es opción para la gente y que se vayan a Morena, como está ocurriendo en el país, debido a que la militancia del partido siente más afinidad hacia corrientes como la 4T y el PRD que con la derecha; es decir, el PAN.

Hay una migración de priístas hacia Morena. Antes, el partido se sostenía en las personas de la tercera edad y los campesinos, pero hoy los adultos mayores ya fueron cooptados por el partido del presidente López Obrador, que les aumentó las pensiones a través de los programas sociales y, además, los otrora sectores del PRI, el popular, obrero y campesino, dejaron de ser la fortaleza del tricolor.

Si Alito Moreno y su grupo se mantienen en la dirigencia del partido, el PRI se convertirá en lo que durante los años 70s y 80s fueron los partidos Popular Socialista (PPS) y el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM); es decir, en organismos satélites de Morena y/o el PAN, insistió Aguilar Viveros.

PRI ESTATAL: VENTA DE CANDIDATURAS EN 2021

Hoy el PRI se ha convertido en satélite del PAN y en el principal aportador de militantes y simpatizantes de Morena y la campaña de los gobiernos federal y de Campeche contra Alito desfonda mucho más al partido, insistió el todavía militante del PRI, quien, incluso, aseveró que la persistencia del dirigente nacional priísta afecta también a la coalición opositora de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

Pero el PRI nacional no es el único con severos problemas, sino que en el de Puebla se vendieron candidaturas en los comicios intermedios del 2021: “Antes de esas elecciones el partido tenía 78 municipios, pero, sin consultar a las bases ni tomar en cuenta los usos y costumbres, decidió permitir que muchos buscaran reelegirse, pese al rechazo de la gente”, relató Aguilar Viveros.

Inclusive, acusó que la dirigencia estatal del partido “vendió candidaturas disfrazadas de cuotas, que iban desde los 100 mil pesos en municipios pequeños, 500 mil y hasta un millón en ciudades grandes. A esto se debe que no ganaron cabeceras distritales, solo Chignahuapan, Zacatlán, Xicotepec y Cuetzalan”.

De los 78 municipios que el PRI gobernaba hasta el 2018 y que permitió que los presidentes municipales intentaran reelegirse, apenas lo consiguió en 10 o 12 y, en total, el partido ganó cerca de 45. Aunque no precisó nombres de quiénes supuestamente pedían el dinero a cambio de ser postulados, sí abundó que “todo pasaba por la dirigencia del partido”.

En este contexto, si el tricolor quiere resurgir, recomponerse de cara a los comicios federales del 2024, lo más urgente es regresar a las bases, escuchar a la militancia y que Alito Moreno y su grupo salgan de la dirigencia nacional, porque sus escándalos le hacen mucho daño y, por el contrario, contribuyen al crecimiento morenista, finalizó Aguilar Viveros.