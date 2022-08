Acusan de abuso sexual contra varios alumnos hombres a profesor de Francisco Z Mena

Abelardo Domínguez

En el municipio de Francisco Z Mena, el profesor Ludwing N. fue denunciado, ante la Fiscalía del Estado por un presunto caso más de abuso sexual a menores, lo que eleva a cuatro el número de niños supuestamente violentados por este sujeto, así lo señalaron a los medios de comunicación padres de familia que acudieron el viernes (29 de julio) a la Casa de Justicia de Huauchinango para interponer una denuncia por Abuso Sexual, asentada con el número FGEP/CDI/FEIDVGCM/HUAUCHI-I/007006/2022.

En una entrevista grabada por reporteros de este periódico, los padres de familia, que se encontraban en la Casa de Justicia de Huauchinango se mostraron verdaderamente indignados contra las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, adscritos a esta región, ya que consideran que protegieron y pusieron sobre aviso de las denuncias penales en su contra al pedófilo Ludwing N, quien huyó a toda velocidad de la población y desde entonces nadie lo ha vuelto a ver.

PADRES DE FAMILIA Y LAS AUTORIDADES DE LA SEP REGIONAL

Los padres de familia, antes de integrar las denuncias penales contra este sujeto, se quejaron en primera instancia ante los funcionarios de la SEP, del proceder de este profesor y les pusieron al tanto de sus presumtos abusos contra los niños.

Esto aconteció el pasado 20 de julio.

Fueron atendidos por el supervisor de la zona Carlos Barriga Zárate y el director de la escuela Jair Alejandro Carballo Márquez, quienes luego de escucharlos les dijeron que volvieran en dos días.

Tras esos dos días transcurridos, el 22 de julio los padres de familia regresaron para conocer el proceder de estas autoridades de la SEP y, al platicar con ellos, les dijeron que no se preocuparan, que ya tenían “…un remedio para todos esos males (sic), que se había determinado …cambiar de escuela al profesor y en su lugar va a llegar un maestro nuevo…” (sic) y que al profesor lo tenían a buen recaudo.

La sorpresa se dibujó en la cara de los paterfamilias, quienes, indignados al conocer esta resolución de los empleados de la SEP, se retiraron muy molestos y acudieron a la agencia del Ministerio Publico de la localidad, a cargo de Eleocundo Pérez, para interponer las denuncias penales correspondientes, y comentaron que llevaban la duda si los atenderían, ya que en el pasado, hace un mes, el agente del MP Eleocundo Pérez se negó a recibir las denuncias a unos padres, cuyas hijas, menores de edad, presuntamente fueron víctima de violación sexual, una de ellas por un policía municipal y otra por su padrastro, ambas menores de edad y embarazadas.

Sin embargo, sí se integró la denuncia colectiva contra el maestro asentada con el número: FGEP/CDI/FIR/METLAL-I/008222/2022 por los presuntos delitos de violación y abuso sexual.

PADRES DE FAMILIA TOMAN LA ESCUELA PRIMARIA

Ese mismo día -viernes 22 de julio-tras haber interpuesto la denuncia correspondiente, los padres de familia dialogaron entre ellos para intercambiar impresiones y lanzaron comentarios sobre el manto de impunidad que existe en la región serrana, debido a la falta de investigación.

Se quejaron de dijeron la Agencia del Ministerio Público.Por ello, ese mismo lunes, luego de que ya no hubo fiesta de fin de cursos, los padres de familia se organizaron y tomaron el edificio de la escuela, para obligar a las autoridades de la SEP a dar la cara y que tomaran en cuenta que su denuncia contra el maestro, que irían también hacia eñel sipervisor escolar y el sirector de la escuela, a quienes acusan de haber incurrido en el delito de encubrimiento y que las autoridades ministeriales deben actuar en consecuencia contra dichos sujetos y no solo separarlos de sus cargos, sino llevarlos a prisión.

LAS ACCIONES DEL PROFESOR PRESUNTAMENTE AFECTARON A 32 ALUMOS

Los padres de familia señalaron que no nada más los niños afectados son los que integraron las denuncias penales, sino que, aunque no hay denuncias, los afectados serían los niños de todo el grupo, (32 alumnos), ya que, si bien no todos sufrieron algún tipo de presunto abuso sexual o violación de este profesor, el daño psicológico por vejaciones, malas palabras o señalamientos directos es grande.

El profesor llevaba cuatro años trabajando en la escuela de esa comunidad. Los padres de familia agregaron; “…cuando se paraba frente al grupo, de unos 32 alumnos del aegundo año, era agresivo, les hablaba de una manera grosera, les decía a los niños que varias de sus mamás eran sus novias, a los niños les decía que estaban bonitos, les regalaba dulces…” “a otros los separaba, les decía que se besaran entre ellos y les sacaba fotos”.

AGRADECIDOS POR EL TRATO EN CASA DE JUSTICIA, EL DIF ESTATAL Y AYUNTAMIENTO DE Z. MENA

Los padres de familia externaron su agradecimiento a la Fiscalía de Género de la Casa de Justicia en Huauchinango, dijeron “fuimos atendidos con prontitud y diligencia”, lo mismo se expresaron de los representantes del DIF estatal, quienes les han apoyado en todo, de igual manera mencionaron el respaldo del ayuntamiento de Francisco Z. Mena.

Ahora esperan que esta cuarta Carpeta de Investigación, interpuesta en Casa de Justicia de Huauchinango, sea integrada a la denuncia primordial, que el agente del MP de Metlaltoyuca, Eleocundo Pérez, debió haber enviado a la Fiscalía del Estado, porque, pese han transcurrido diez días desde su integración, aún no llega…” según les fue informado en la Fiscalía de Género, donde la esperan para iniciar investigaciones.

Se mostraron inquietos y temen que las investigaciones se empantanen o de plano “les echen tierra…” ya que es un recurso muy repetido entre las autoridades para proteger a los delincuentes y que no haya justicia para los niños supuestamente agredidos y violentados, todo el proceso iniciado en Metlaltoyuca está inmovilizando, “ni siquiera emiten una orden de aprehensión contra los presuntos responsables”.

ACUDIRÁN A LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA INTERPONER SU QUEJA

Se mostraron decididos a acudir a la Comisión de Derechos Humanos para interponer su respectiva queja y que haya más solidez en sus querellas, “que se haga justicia” porque luego de cuatro años que este profesor estuvo laborando en el pueblo algunos jóvenes que hoy estudian la secundaria probablemente también habrían sido víctimas de este pesunto pedófilo y sólo esperan que se llevan a cabo las investigaciones de manera profesional e imparcial.