Arrancó la sexta fecha de Nascar Mexico En San Luis Potosi, Gran Premio Nus-Káh

Staff/RG

Con la presencia de Patricia Malomerque y Guadalupe Góngora de Nus-Káh, Abraham Calderón, Rubén García de NASCAR México, Víctor y Gustavo Barrales de Challenge, Daniel Lucio y Emir González de Truck, José Picazzo del Súper Óvalo Potosino y Humberto García de NASCAR México, se realizó vía zoom la presentación de la sexta fecha que se correrá el 6 y 7 de agosto.

Tanto García como Picazzo dijeron que se espera el visto bueno de las autoridades para el acceso del 100% de la capacidad de público a las instalaciones del Súper Óvalo Potosino y que el costo de los boletos es de 150 pesos los cuales pueden ser adquiridos a través de thticket.mx, dejando en claro que también habrá venta el domingo en las instalaciones del óvalo ubicado en Villa de Zaragoza, haciendo saber además que la organización cuenta con todo lo necesario en materia de salubridad.

Abraham Calderón de Commscope-Telcel dijo que es una carrera muy importante por la posición que ocupa en el campeonato (2do. Lugar), de allí que no puede darse el lujo de perder puntos importantes, recordando que el año pasado cruzó la meta en la primera posición.

“Lamentablemente ahora estoy en el tercer puesto general después de la penalización que me aplicaron aunque lo perdido se puede recuperar. No soy pero me siento potosino, porque es la tierra de mi equipo Team GP y de un patrocinador como Canel´s, voy en busca de otra victoria y creo que puedo lograrla”, expresó Rubén García Jr. de Canel´s-Logitech.

Víctor Barrales de Metratón-ANVI Motosport y Gustavo Barrales de Peak comentaron que es una carrera muy importante para ellos, porque son pilotos locales: “De lo que si pueden estar seguros nuestros patrocinadores y aficionados locales, es que vamos a dar todo lo que esté a nuestro alcance para obtener un buen resultado”.

Emir González y Daniel Lucio representaron a la Trucks México y comentraron que la categoría es una excelente plataforma para llegar a la Challenge o NASCAR México, además que la de San Luis Potosí, será una carrera en que hay que obtener una buena posición de arranque porque es un óvalo corto y angosto.

La sexta fecha de NASCAR México Gran Premio NUS-KÁH se disputará el 6 y 7 de agosto en el Súper Óvalo Potosino.