Mantiene Gobierno Estatal gasto público ordenado; no hay deuda reitera Miguel Barbosa

Staff/IMR

-El gobernador recalcó que las y los poblanos tienen garantía de que las acciones gubernamentales seguirán para su favor

-Consideró que la mejor forma de austeridad es mantener finanzas sanas y ejercer el recurso público sin exceso

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Desde el primer día, la actual administración estatal ejecuta el recurso público de manera ordenada, lo que ha evitado la adquisición de deuda, recalcó el gobernador Miguel Barbosa Huerta durante videoconferencia de prensa.

El titular del Ejecutivo explicó que su gobierno se ajusta al recurso disponible para llevar a cabo acciones en favor de las y los poblanos. Agregó que la mejor forma de austeridad es mantener finanzas sanas e impulsar iniciativas sin excesos.

En este sentido, comentó que, aunque existen limitaciones presupuestales, la población tiene garantía de que las acciones gubernamentales seguirán para su favor; muestra de ello, ha sido la atención por la COVID-19, la compra de patrullas para mejorar la seguridad, las obras de infraestructura con sentido social, así como los apoyos para los sectores más vulnerables y al Poder Judicial.

Barbosa Huerta recalcó que el gobierno de Puebla no dejará de aplicar el recurso de manera ordenada para no contraer deuda a pesar de los momentos críticos: “yo reviso todo, no podemos irnos más allá”.