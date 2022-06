Precampañas, reclamos, violencia, gobiernos y partidos

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

En estos momentos, tan cruciales, en que es importante luchar para dar un mejor rumbo a México. Cuando se requiere de unidad, tanto dentro como fuera de los partidos políticos de oposición, cuando es de vital importancia acercarse a la sociedad -de la que se han alejado desde hace años- para, juntos, empezar a desarrollar las opciones que desean para resolver sus problemas económicos, financieros y sociales, cada día más complicados, que la empujan a niveles más exiguos.

Las dirigencias y las tribus del PRI y del PAN, antes de unificarse para fortalecer la llamada alianza “Va por México” acompañadas por el PRD, para la lucha electoral del 2024, y presentar al electorado los mejores programas y los mejores candidatos, hombre o mujer para enfrentar al o la aspirante del partido en el poder, siguen en abiertas peleas para apoderarse de todo o la mayor parte que queda de esos institutos políticos. Tal parece que su objetivo es, antes de escuchar a la sociedad y de ir por México, se preparan para acabar con la democracia en nuestro país y dejar que el PRI “de antes” con sus variables, siga gobernando.

En Morena, a partir de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dio el banderazo de salida, las tres “corcholatas”, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, sin respeto a las normas existentes para los procesos electorales, están en plena precampaña, en pos del trofeo de la candidatura, lo que ocasiona comentarios del senador Ricardo Monreal que insiste en mantenerse en el partido guinda y esperar la convocatoria. Ha manifestado sus aspiraciones para suceder a López Obrador, pero…

Esta contienda interna está igual que en los partidos de oposición, lamentablemente tricolores y azules no avanzan, no se abren a los nuevos tiempos, en los que la sociedad desea vivir en un México donde se escuchen sus demandas, sus reclamos y se acaben las grandes diferencias que cada día se ahondan…

Mientras los “morenos” avanzan en su cuarta transformación, aunque en esa trifulca y como se manejan los dueños, las “corcholatas” al no ponerse de acuerdo, aun cuando haya “manotazo”, irán al cesto de la basura, para dar paso a un o una emergente, hablando de beisbol, o como se conocía antes, “tapado habemus”. Todo puede suceder.

El senador Miguel Angel Osorio Chong y 9 exdirigentes nacionales priístas nuevamente, enviaron una carta al actual presidente del tricolor, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, plantear su renuncia al cargo. Y que creen, vía twitter les respondió: “Relativo a una nueva solicitud de reunión con expresidentes del PRI. Con mucho gusto los esperamos en la próxima sesión del Consejo Político Nacional para que en el apartado de ‘asuntos generales’ expresen con libertad y amplitud lo que a sus intereses convenga”…tan, tan…

En este intríngulis que envuelve a los altos mandos priístas, no hay nada nuevo, son parte de los de “antes”, pero disciplinados, a la antigüita, y sin liderazgo, como antes.

Es así que el priísmo poblano realizó una sesión extraordinaria de su Consejo Político Estatal para tomar protesta a 15 de 142 comités municipales del estado donde hubo planillas únicas para el periodo 22-25. Bueno. Pues resulta que el líder estatal, Néstor Camarillo, que al igual que “Alito” se han apuntado, por si se requiere no es agandalle, uno para la candidatura a la Presidencia de la República y otro para la gubernatura poblana, aja… e sentido, hizo un llamado al Partido Acción Nacional –PAN-, para que se sume a la defensa de don Alejandro, pues dijo que en varias ocasiones, les ha respaldado. “Hoy hay muchos aliados no los veo defendiendo este partido…” pregunta: a quienes se refirió: al PT, al Verde, a MC. Y a la militancia: “digo aquí a los priístas ‘nos tenemos nosotros para nosotros’, hagamos equipo, vayamos con unidad y recuperemos México y la gubernatura del estado”. Sí señor, faltaba más. Quieren ir solos el 24,otra pregunta. Por cierto recientemente Blanca Alcalá durante una entrevista habló de muchas probabilidades de mantener la alanza con los azules y los del sol amarillo, entonces hacía donde jalan… Desde luego no faltó el respaldo total al jefe Moreno Cárdenas que ha sido centro de ataques, difamación y golpes mediáticos, y remató: “aquí en Puebla hay un PRI unido y fuerte”. No pos’ sí…

Qué le cuento. En uno de los twitter que circulan del senador Alejandro Armenta Mier, aparece el siguiente texto: “La política de AMLO en el combate a la inseguridad ha sido efectiva consideró el Senador Armenta…El senador de Morena, Alejandro Armenta. Expresó que el gobierno de la República, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha enfrentado el problema de inseguridad que tanto le preocupa a las y los mexicanos con eficacia”…que…qué, tranquilos. Su jefe, su par pues, Ricardo Monreal Ávila, también es senador y además presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y pastor de la bancada de Morena, tiene otros datos.

El Presidente de la Jucopo, luego de condenar el asesinato de dos sacerdotes jesuitas -Javier Campos, conocido como el Padre Gallo, y César Joaquín Mora Salazar- en el municipio de Cerocahui, Chihuahua, y exigir al gobierno del estado, y a las fiscalías generales de la entidad y de la República la urgente aclaración de los hechos, y la rápida detención y sanción para los responsables, y expresar su pesar y condolencias por la pérdida de vidas en el país a causa de la violencia, destacó la necesidad de que el Congreso de la Unión revise, con toda seriedad, el plan de seguridad pública. Más adelante consideró que es momento de abordar el problema de la inseguridad “sin tabúes, sin ideologías, sin intereses partidistas y sin actitudes egoístas. Es momento de reflexión para el país”…Entonces, “qué onda”.

“Armenta conmigo” en su peregrinar por la entidad en su carrera por la candidatura al gobierno estatal, por Morena claro, y en pláticas en el senado, propone reformar la Ley General de Salud, para constituir laboratorios que el Estado administre para la producción de medicamentos del cuadro básico, la atención del cáncer, así como para la diabetes. Vaya tarea. Pero ante las desavenencias, el distanciamiento con el primer morenista del país, Monreal Ávila recientemente advirtió que el límite de su permanencia en Morena es la dignidad y que, si lo siguen excluyendo, nada tiene que hacer en el partido. Dijo, que espera que la dirigencia, que encabeza Mario Delgado, corrija y en el futuro no lo excluyan de la participación, a pesar de no ser mencionado en el “club de los elegidos” desde las conferencias mañaneras. Insiste en que haya “piso parejo”…solo una pregunta: el legislador poblano dejará Morena, perdón a su Par, si pierde su lucha dentro del partido guinda o…busca solo la candidatura a la gubernatura…u otra opción…

Los “morenos” y los “blanquiazules” poblanos –que dirigen el estado con Miguel Barbosa Huerta y el municipio con Eduardo Rivera Pérez- también están “a la greña”, no porque desean ganar espacios para salir a la calle y presentar sus programas para mejorar las condiciones en seguridad, educación, empleo, salud, etc…lo que desean en esos altercados, es acabar con el rival que les hace sombra para alcanzar puestos públicos y llevar “bienestar al pueblo bueno”…así es nuestra clase política que sigue sin barrer de arriba para abajo, dejando una nación y el estado convertidos en…hasta la próxima…D.M.