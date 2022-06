“Ya no me importa” es el  nuevo lanzamiento de Neto Bernal

-Primer EP que graba con mariachi

Por Mino D’Blanc

“Ya no me importa” es el primer EP con mariachi de Neto Bernal, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Ya no me importa” incluye dos covers y cuatro temas inéditos con acompañamiento del tradicional mariachi, género en el que Neto Bernal incursionó desde pequeño cuando comenzó a concursar en los eventos locales de su ciudad natal. “Él captaba la atención de los presentes gracias a su afinación y destacado porte del vestuario”, comentó la mamá de Neto.

El material está integrado por seis canciones en las que el artista originario de Mexicali, Baja California, demuestra su potencial no sólo para cantar, sino también para interpretar cada uno de los temas que son 1.- Antes, 2.- Mejor ni me la nombren, 3.- Ya no me importa, 4.- Es amor, 5.- Es mejor decir adiós y 6.- Aunque te enamores.

Cabe mencionar que en “Mejor ni me la nombres”, Neto Bernal fusiona su voz y su talento con La Maquinaria Norteña. Dicho sencillo fue el elegido para ser el primer promocional de “Ya no me importa”. “La canción va con dedicatoria especial para los dolidos que derraman lágrimas acompañados por un tequila”, comentó el cantante.

Hay que recordar que Neto Bernal ha sido acreedor a Disco de Platino en Estados Unidos y Disco de Oro en México por las reproducciones digitales de la canción “Si quieres”.