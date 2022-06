El Campeonato Mundial de Supercross de la FIM da a conocer un nuevo logotipo en la presentación de su identidad global de marca

Inspirado en el pasado y orientado hacia el futuro, el logotipo y los colores oficiales serán sinónimos del principal campeonato mundial de supercross para los próximos años

PRNewswire

SX Global, la empresa australiana de deportes y entretenimiento que dirige el Campeonato Mundial de Supercross de la FIM (WSX), presentó hoy un nuevo logotipo y elementos de marca que caracterizará visualmente el Campeonato Mundial de Supercross en la mente de los fanáticos durante los próximos años.

The FIM World Supercross Championship (WSX) is a comprehensive global Championship series led by SX Global in Australia. The global Championship series represents the most progressive and ambitious platform to elevate the sport of supercross and expand its appeal across the globe. WSX will follow the established two-class format, with each independently owned team fielding four riders – two in the 450cc class, and two in the 250cc class with a prize purse of up to USD$250,000 at each round.

La dirección del diseño estuvo a cargo de Thea Jeanes-Cochrane, directora de Cochrane Entertainment, en nombre de SX Global y en asociación con Pangaea Creative, una agencia líder en diseño para deportes motorizados con sede en Londres. La nueva identidad de la marca se caracteriza por una paleta de color enérgica y audaz, en la que predominan el anaranjado intenso y el gris carbón, con una estética de diseño que se remonta a la cultura clásica de los deportes motorizados y la impulsa hacia adelante con una sensibilidad de diseño moderna y contemporánea. El lenguaje de diseño dinámico y neotérico servirá como el carácter visual definitivo del Campeonato WSX, a la vez que creará un nexo vívido que vincula al Campeonato y las rondas del Gran Premio Internacional con una amplia gama de puntos de contacto promocionales y de marketing con los consumidores.

El logotipo y los elementos de marca del WSX se basan en la geometría del supercross, y presentan un sistema visual de formas y ángulos que reflejan las características y los elementos más reconocidos de las pistas de supercross. Los ángulos agudos y las curvas fluidas se extienden por los contornos visuales de los whoops, secciones rítmicas, dobles, triples y curvas en horquilla, todo vinculado para crear una identidad visual sencilla pero poderosa y auténtica.

La creación del nuevo logotipo e identidad de marca del WSX es lo más reciente en una serie de esfuerzos continuos de desarrollo que seguirán elevando y consolidando el Campeonato Mundial de Supercross de la FIM. El campeonato presentará una estructura muy exclusiva, con un nivel inigualable de apoyo financiero para los equipos, lo que incluye el financiamiento inicial para cada equipo al que se le haya concedido una licencia, los honorarios de aparición en cada ronda, así como el apoyo logístico y de carga. El WSX contará con el mayor pozo de premios de campeonato en la historia del deporte, con un total de USD 250.000 disponibles en cada ronda.