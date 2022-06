Sin afectar la vida social de lo poblanos, el gobierno seguirá el monitoreo de los contagios Covid, aseguró Luis Miguel Barbosa

-El gobernador explicó que ahora el virus SARS-CoV-2 se presenta como un cuadro gripal y por lo tanto no requiere hospitalización

RDS/Staff

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Puebla no regresará a las restricciones por la COVID- 19 en tanto no haya afectaciones mayores a la salud de las y los poblanos, es decir, cuando haya hospitalizados de gravedad, necesaria utilización de ventiladores mecánicos y decesos por esta enfermedad, sostuvo el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Si bien expresó que es preocupante el reciente incremento de contagios de coronavirus en la entidad, e incluso señaló que su administración tiene en valoración este tema, el mandatario refirió que no es momento de tomar decisiones que afecten la vida social en el estado.

En la habitual videoconferencia de prensa, expuso que, de manera general y no particular, la COVID- 19 no pone en riesgo la salud de las y los poblanos que cuentan con todas las vacunas, como cualquier otra enfermedad existente.

Por último, Barbosa Huerta puntualizó que ahora el virus SARS-CoV-2 se presenta como un cuadro gripal y por lo tanto no requiere hospitalización; no obstante, indicó que el coronavirus permanece en la entidad.