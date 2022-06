El Gobierno busca a indígena y periodista desaparecidos en la Amazonía

PRNewswire

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que viene dando seguimiento a las diligencias que se realizan para localizar al indigenista Bruno Araújo Pereira y al periodista inglés Dom Phillips, corresponsal del periódico The Guardian en Brasil.

Según la coordinación de la Unión de Organizaciones Indígenas del Valle del Javari (Univaja), región ubicada en el oeste de Amazonas, los dos están desaparecidos desde hace más de 24 horas.

“La información transmitida a la Fiscalía es que los agentes vinculados a estas fuerzas están realizando un barrido en el tramo comprendido entre la comunidad de São Rafael y el municipio de Atalaia do Norte, donde habría ocurrido la desaparición”, informó la Procuraduría.

El Fiscal General de la República, Augusto Aras, y el ministro brasileño de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres, se reunieron ayer (6) en Brasilia para tratar medidas sobre el caso.

Además de la PGR, la Fiscalía Federal en Amazonas también abrió un procedimiento administrativo para seguir de cerca el tema y llamó a la Armada, la Policía Federal (PF) y otras autoridades.

Bruno Pereira y Dom Phillips llegaron el viernes al Lago del Jaburu, cerca del río Ituí, para que el periodista visitara el lugar y realizara entrevistas con indígenas. Según Unijava, el domingo los dos deberían regresar a la ciudad de Atalaia do Norte alrededor de las 9 am, luego de una parada en la comunidad de São Rafael, para una reunión del indigenista con una persona de la comunidad apodada Churrasco. Al inicio de la tarde, un primer equipo de búsqueda de Unijava salió de Atalaia do Norte en busca de los desaparecidos, pero no los encontró.

La Policía informó que también está monitoreando y trabajando en el caso. “Las investigaciones se están llevando a cabo y se las darán a conocer en su oportunidad”, dice una nota de la institución.

La Armada emitió una nota oficial informando que envió, en la mañana del lunes, un equipo de Búsqueda y Rescate al municipio de Atalaia do Norte para asistir en la búsqueda de la embarcación en la que se encontraban el periodista y el indigenista. La operación, con la participación de siete militares, continuó durante toda la tarde, con acciones en los ríos Javari, Itaquaí e Ituí, en el interior de la Amazonía.

Además, también se utilizará en la mañana de este martes un helicóptero, dos embarcaciones y una moto acuática.