Por Mino D’Blanc

“How Do You Love Somebody” es el nuevo sencillo de Why Don’t We que lanzó a la vez de anunciar su gira de verano.

La canción es coautoría y coproducida por la propia banda junto a Grey (Zedd & Maren Morris’s “The Middle”). Marca lo último en el flujo constante de música nueva este año, que incluye los sencillos “Let Me Down Easy (Lie)” & “Just Friends”.

Sobre la canción, Why Don’t We, integrado por Daniel Seavey, Corbyn Besson, Jonah Marais, Jack Avery y Zach Herron, mencionaron: “es una canción nueva y fresca para nosotros. Con cada canción que hacemos nos sentimos un paso más cerca de responder la pregunta “¿qué es Why Don’t We?” y creo que la banda nunca había sido tan unánime en que una canción nos defina como lo hace “How Do You Love Somebody”. Esta canción está llena de energía eléctrica y aún más superó la relación demasiado rápido, con lo que lamentablemente los 5 podemos identificarnos, jaja. ¡Nos divertimos mucho creando “How Do Your Love Somebody” y esperamos que la disfruten tanto como nosotros”.