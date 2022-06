Exhorta la diputada Nancy Jiménez al IMSS a que dé a conocer la justificación para contratar a médicos cubanos

Jorge Barrientos

La diputada local Nancy Jiménez Morales realizó un exhorto al gobierno de la república a través de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que den a conocer la legal justificación para la contratación de médicos especialistas cubanos; así como para que brinden certeza y transparencia en el proceso de selección y contratación de los 13 mil 765 médicos especialistas que se requieren en el país.

Asimismo, la congresista emanada de las filas del Partido Acción Nacional pidió se transparente la información de las plazas ofertadas (tipos de contrato, sueldos, ubicación y prestaciones), garantizando el respeto de sus derechos humanos, incluidos los laborales.

En este sentido, destacó que es indispensable que se dé a conocer de forma integral las condiciones y alcances de la contratación de profesionales de la salud de origen cubano, sin previamente agotar las posibilidades de brindar un empleo con mejores condiciones a las y los médicos mexicanos.

Y es que incluso la comunidad médica mexicana expresó que los doctores extranjeros no cuentan con las competencias requeridas y que no cumplen los requisitos establecidos por las leyes vigentes en materia de salud, ni con el aval de los Colegios de Profesionistas; aunado a que no es la primera vez que el gobierno federal es blanco de críticas de la comunidad médica mexicana por una situación similar, ya que en junio de 2020 se dio a conocer que el presidente destinó seis millones de dólares para la contratación de 585 profesionales de la salud cubanos, decisión que se dio en medio de la pandemia por Covid-19.

Por último, comentó que estas dudas legítimas ponen en duda la transparencia en el proceso de contratación, aunado a que, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 32, párrafo quinto, se establece que: “Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.”