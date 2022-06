Egresada UDLAP forma parte de exposición colectiva sobre cambio climático

Staff/RG

Cholula, Puebla; a 5 de junio de 2022.- La pieza «El universo en un liquen» de Ana Parrodi Anaya, egresada de la Licenciatura en Diseño de Información Visual y profesora de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), es parte de la exposición colectiva SOS albergada en la Galería Secreta ubicada en el centro de Mérida Yucatán.

La muestra SOS organizada por la Galería Secreta, cuenta con la participación de 48 artistas nacionales y extranjeros que resultaron seleccionados a través de la convocatoria de arte sostenible, entre estos, destaca la participación de Ana Parrodi. En entrevista, la egresada UDLAP compartió que su pieza trata sobre líquenes, organismos que viven en lugares extremos, “mi video muestra qué es un liquen a nivel microscopio junto con un audio que tiene que ver con el libro de Timothy Morton Todo arte es ecológico, el cual nos dice que quizás no necesitamos estar haciendo tanto por el medio ambiente sino debemos dejarlo ser y aun así estamos siendo ecológicos”, explicó.

«El universo en un liquen», es una pieza que retrata un poco la trayectoria artística y académica de Ana Parrodi, ya que muestra su trabajo respecto a este tipo de organismos extremófilos muy importantes para el medio ambiente, “a mí me gusta mostrarle a la gente lo que normalmente no vemos y estos organismos están muy escondidos. Casi no sabemos de ellos y nos pueden ayudar a ver otras formas de vida además de la nuestra”, resaltó la egresada UDLAP. Asimismo, esta pieza es resultado de su trabajo académico, tal como sus estudios de diplomado enfocados en arte y neurociencia, y su estancia en Islandia, ya que particularmente este video retrata un liquen originario de dicho país.

Como artista, Ana Parrodi se enfoca en hacer visible lo invisible, así como el arte medio ambiental y hongos, “me gustan mucho los microorganismos y hacer que la gente los vea, entienda que están ahí y son de gran ayuda para el medio ambiente, para nosotros y otros organismos. También me gusta todo lo que tiene que ver con animales, sus derechos, emociones, como piensan y sienten el mundo”, explicó.

De la exposición SOS, la egresada UDLAP explicó que la temática gira en torno al medio ambiente, que invita al espectador a reflexionar y tomar consciencia sobre este tema, “lo que se quiere es que la gente vea todo el desastre del cambio climático y cómo los artistas lo estamos percibiendo”. Sobre el lugar sede de la exposición colectiva donde participa la egresada UDLAP, comentó que la Galería Secreta fue creada por Mario Torre en Yucatán, con la finalidad de dar espacio a artistas emergentes o de renombre, “además es un espacio hibrido donde no sólo hay exposiciones, también hay talleres y conferencias”. La exposición SOS estará disponible del 5 de junio al 22 de julio, de lunes a domingo. Para mayor información sobre la exposición visite: https://www.instagram.com/galeriasecretamx/.