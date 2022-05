Salud IBERO: ¿Qué sabemos sobre la hepatitis aguda grave?

Staff/RG

El Dr. Óscar Rosas, académico del Departamento de Salud, explica los datos que debemos conocer sobre esta enfermedad provocada por el adenovirus 41

Durante los meses de octubre y noviembre del año 2021 en Alabama, Estados Unidos, se reportaron cinco casos de niños con hepatitis aguda grave (inflamación del hígado) por un virus desconocido hasta el momento.

Las autoridades del hospital, sanitarias locales y el Centro de Control de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) iniciaron la investigación para conocer el tipo de virus que lo causa.

Hasta el momento, se conoce mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR, pos sus siglas en inglés) que el virus pertenece a la familia de los adenovirus. Mediante otra técnica llamada secuenciación, se clasificó como adenovirus tipo 41.

Hasta el 17 de mayo de este año se han detectado más de 429 casos en el mundo, con mayor frecuencia se han registrado en los Estados Unidos de América, Inglaterra, Dinamarca, Países Bajos, Irlanda, España, entre otros. Desde el 12 de mayo, se incluye a México con 21 casos.

La hepatitis aguda: del vómito a la falla grave

El cuadro clínico que presentan es el siguiente: afecta a niños y jóvenes que van desde los 11 meses hasta los 16 años de edad, y lo hace en niños y niñas por igual. Los síntomas y signos incluyen un cuadro que se desarrolla en pocas horas o días con vómito, diarrea, coloración amarilla de la piel, mucosas (ictericia) y de la orina, dolor abdominal (por debajo de la última costilla derecha), cansancio, debilidad, falta de apetito, dolor en articulaciones, entre otros síntomas. En el 10% de los casos reportados se llega a la insuficiencia o falla hepática grave que ha requerido trasplante hepático.

Lavado de manos y desinfección, algunas medidas

El modo de transmisión principal hasta el momento conocido, es por las secreciones corporales. En las que se incluyen principalmente a las heces, saliva y orina; por lo tanto se recomienda el lavado de manos frecuentemente y en especial antes y después de comer e ir al baño, o cuando se cambia el pañal, al estornudar y toser cubrir nariz y boca. En este caso la desinfección se los juguetes, superficies y objetos de uso común es necesaria.

Se debe tener completo el cuadro de vacunación para cada grupo de edad, en especial de las vacunas para el virus de la hepatitis viral tipo B y A, a pesar de que no se cuenta con evidencia científica hasta el momento sobre la protección directa o indirecta para este nuevo tipo de adenovirus 41, se debe prevenir los otros tipos de hepatitis viral que afectan a niños y jóvenes. Para el caso de los virus de la hepatitis C, D, E y G aún no se cuenta con una vacuna disponible.

¿Qué debo hacer si un niño o joven presenta alguno de los síntomas?

Se debe acudir a la brevedad con un médico, quién posterior a la evaluación clínica detallada podrá sospechar si se trata de una hepatitis aguda y brindará el tratamiento o la referencia a la institución de salud adecuada para cada caso particular.