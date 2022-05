Es “Killer Queen” Orozco la nueva monarca paja de LUX Fight League

Staff/RG

Referi y médicos paran pelea ante Reyes al término de tercer round

La artemarcialista tapatía, Saray “Killer Queen” Orozco, se hizo del cinturón mundial vacante de peso paja de LUX Fight League, al vencer por parada técnica a la capitalina Diana Reyes, en el pleito coestelar de LUX 022 presentado por AMISTAD, que se realizó en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.

Al finalizar el tercer round de los cinco que estaba pactado el combate por las 115 libras, el médico en turno y la réferi Daniela Modad decidieron culminar la contienda, luego de que Reyes tenía el ojo izquierdo completamente cerrado y con nula visión.

En el primer episodio, Orozco, quien sumó así su séptima victoria en el profesionalismo, comenzó tirando los mejores golpes y patadas, aunque la capitalina contrarrestó con una serie de volados de mano derecha.

El castigo impuesto por “Killer Queen” a Reyes a lo largo del primer asalto trajo como consecuencia que se le cerrara el ojo izquierdo a Diana, quien portó pantaloncillo en color blanco.

En los siguientes dos episodios, Saray olió como un tiburón la sangre en el rostro de su oponente y, por ende, se dedicó a seguir maltratando el rostro de Reyes.

A mitad del tercer round, la tercera sobre el octágono pidió la asistencia médica para la capitalina. El galeno decidió que podía seguir en contienda, sin embargo, unos minutos más tarde rectificó la sentencia y paró la pelea en beneficio de la salud de “Dianita”.

A continuación, se decretó el triunfo de la tapatía de 30 años de edad y el presidente de LUX Fight League, Joe Mendoza, le colocó el cinturón dorado que la acredita como nueva monarca de peso paja de la organización.

“Es algo por lo que he estado trabajando todos los días, es la recompensa a la labor realizada junto con mi equipo. Siempre me vi segura, nunca pensé que se me iba el cinturón, puedo enfrentar ahora a quién sea, pero me gustaría que sea en Guadalajara”, advirtió sonriente Saray, quien vistió pantaloncillo en color negro.

En otras combinaciones de la noche, del cartel principal, el veracruzano Luis “Lazy Boy” Rodríguez venció al tabasqueño César Vásquez por decisión unánime, en pelea por el peso gallo.

Mientras que, Rafael Núñez se quedó con la victoria ante César Vázquez, descalificado por golpe ilegal, en la categoría mosca.

En tanto, el regiomontano Kevin “El Prendido” García le ganó al costarricense Roy Benavides por decisión unánime, en el peso gallo.

El evento denominado LUX023 presentado por AMISTAD se celebrará el próximo 17 de junio en Puebla.