Las múltiples vidas de Cecilia Monzón

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Iban por ella y, seguramente, llevaban tiempo en su cacería

La cazaron como presa y el hecho de dispararle 6 veces refleja no solamente un enorme sadismo, sino también que los homicidas querían asegurarse de cumplir su objetivo de ejecutar a Cecilia Monzón: Cecilia Monzón, la mujer cazada y ejecutada este sábado en Camino Real

Seguramente el fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, está consciente de que el homicidio de Cecilia Monzón es un caso de amplio espectro, como lo demostró el hecho de que el sábado pasado se convirtiera en tema nacional, además de la gran incredulidad, indignación, enojo, etc por este hecho: Video desde Puebla: Se manifiestan en la FGE por justicia para Cecilia Monzón

Política, funcionaria pública, activista, defensora de los derechos de las mujeres, la víctima vivió múltiples vidas que le llevaron a hacerse de enemigos/adversarios poderosos, desde el pleito por la manutención de su hijo que el padre del mismo, Javier López Zavala, siempre se negó a darle, sin que el poder judicial de Puebla se atreviera a dictaminar a favor de la abogada.

Tampoco puede omitirse que acusó las porquerías, misoginia y corruptelas de personajes como José Juan Espinosa Torres y Luis Alberto Arriaga:Funcionaria de San Pedro Cholula denuncia violencia política y acusa a José Juan Espinosa

LUIS ALBERTO ARRIAGA, JOSÉ JUAN ESPINOSA, LÓPEZ ZAVALA, MANLIO LÓPEZ, JORGE ESTEFAN, ETC

Valiente, mordaz, irónica, directa, en sus múltiples vidas como política, funcionaria, abogada, activista social e influencer de la vida pública y temas de género, Cecilia Monzón se hizo de múltiples adversarios e, incluso, en abril del 2021 denunció haber recibido supuestamente amenazas de muerte por Manlio López, que aspiraba a una candidatura de Movimiento Ciudadano y es un importante empresario de medios de comunicación: La abogada Cecilia Monzón pide justicia por amenazas de muerte

Después, el 26 de marzo, la misma activista informó que había colocado una querella por falsificación de documentos contra el coordinador de los diputados locales del PRI, Jorge Estefan Chidiac, de cuando era dirigente estatal del partido y, supuestamente, alteró la lista de candidatos priístas a regidores:Presentan denuncia contra Jorge Estefan Chidiac por falsificación de documentos

Pero el Tribunal Superior de Justicia nunca le funcionó a Cecilia Monzón, porque no falló a su favor en la demanda de pensión alimenticia contra López Zavala y tampoco avanzaron sus denuncias contra Manlio López, Jorge Estefan, José Juan Espinosa, Luis Alberto Arriaga, etc. Pese a ello, nunca cejó en su lucha de género ni en la defensa de mujeres que, como ella, son víctimas de un sistema legal, político y social patriarcal, machista y violento contra muchos, pero que afecta de manera muy notoria a fémina, sobre todo a las que se atreven a oponerse al abuso masculino.

Por lo mismo, su asesinato –la autoridad debe determinar si fue feminicidio y aclararlo- es una muestra brutal, descarnada tanto de la indefensión femenina que cada día es más preocupante como de la violencia que algunos no dudan en ejercer, con tal de acabar con quienes les “estorban”.

SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES, MISIÓN CUMPLIDA

A finales de noviembre del 2019, la mayoría de Morena en la Legislatura de Puebla impuso al defenestrado Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en un proceso criticado, cuestionado y en el que diputados del PRI, PAN e incluso algunos morenistas votaron contra la designación:Como se esperaba: Gabriel Biestro impuso a Francisco Romero Serrano como nuevo titular de la ASE

En aquél momento, el coordinador de la mayoría morenista en la Legislatura de Puebla era el actual secretario del Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla, quien no supo –o no pudo- operar políticamente para que la oposición se sumara a su propuesta o, al menos, no votara en contra:Desde el Vídeo: Gabriel Biestro defiende el nombramiento de Romero Serrano como auditor del Congreso local

En contraste, el actual titular de la Junta de Coordinación Política del Congreso y líder morenista, Sergio Salomón Céspedes, logró que Amanda Gómez Nava fuera nombrada al frente de la ASE ¡sin votos en contra!, ya que el PAN se abstuvo, mientras el PRI apoyó la designación: Llega Amanda Gómez a la ASE como nueva auditora

Mismas situación e institución, pero diferentes formas y, sobretodo, muy contrastantes resultados, porque Sergio Salomón hizo que Gómez Nava asumiera el cargo con mucha más legitimación que su antecesor. Se llama operación política y, en este caso y a diferencia de 2019, sí se hizo y funcionó.